Бояринцев: «Матч с „Химками“ не будет легким для „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Конечно, «Спартак» в завтрашнем матче фаворит, но в «Химках» достаточно много футболистов со спартаковским прошлым. Они будут очень мотивированы, захотят что-то доказать. Не думаю, что игра получится легкой для «Спартака». Очки терять нельзя. То, что не будет Абаскаля – ничего страшного. Он будет и в раздевалке, и на трибуне. Навряд ли его отсутствие повлияет на ход матча.