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Бояринцев: «Матч с „Химками“ не будет легким для „Спартака“»

вчера, 15:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ против «Химок».

Конечно, «Спартак» в завтрашнем матче фаворит, но в «Химках» достаточно много футболистов со спартаковским прошлым. Они будут очень мотивированы, захотят что-то доказать. Не думаю, что игра получится легкой для «Спартака». Очки терять нельзя. То, что не будет Абаскаля – ничего страшного. Он будет и в раздевалке, и на трибуне. Навряд ли его отсутствие повлияет на ход матча.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:17
И зачем вы это мне написали?
Вы новость читали?
Бояринцев сказал: "Он будет и в раздевалке, и на трибуне".
А я лишь заметил, что на требуне можно, а в раздевалки запрещено появляться во время дисквалификации".
И причём здесь мобильная связь?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:09
При нынешних возможностях мобильной связи отсутствие тренера в раздевалке не столь большая потеря.
.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:44
На трибуне Абаскалю никто не запрещал сидеть, а вот за появление в раздевалке во время матча могут быть санкции.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:43
Это типовые слова
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:43
Для Спартак в последнее время не существует простых матчей!
112910415
112910415
вчера в 15:42
не бывает же лёгких матчей !
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