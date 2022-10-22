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«Аугсбург» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, в матче 6 голов

вчера, 18:54
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург3 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Аугсбург» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче 11-го тура Бундеслиги (3:3).

Мергим Бериша на 34-й минуте вывел хозяев вперед. Эрмедин Демирович на 51-й удвоил преимущество своей команды, а Рубен Варгас на 64-й забил третий мяч своей команды. На 66-й минуте последовало удаление с поля игрока баварцев Яго. Первый гол гостей в этом матче забил Андре Силва на 73-й минуте. Кристофер Нкунку забил еще один мяч гостей, а окончательный счет установил Уго Новоа на 90-й минуте.

После матча «Аугсбург» занимает 12-е место (14 очков), «быки» занимают 9-ю позицию (16 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:01
Добрый вечер. В матче Пари НН - Краснодар не учтен голевой пас Сперцяна. Посмотрел на сайте РПЛ - там у Сперцяна есть голевая передача.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Вот это был классный матч . 👍
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