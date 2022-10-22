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«Ливерпуль» проиграл последней команде Английской Премьер-Лиги

вчера, 16:22
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ноттингем Форест» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи.

«Ливерпуль» идёт на 7-м месте (16 очков), «Ноттингем Форест» поднялся на 19-е место (9 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:36
Безвольная игра Ливерпуля, посмотрел 60 минут. При таком перевесе в классе у Ливерпуля, лесники играли с фаворитом на равных. И главное, это не означает, что Форест был настолько хорош. Он сохранил невысокую скорость и все типичные ошибки аутсайдера, но даже при таком уровне игры Ливерпуль был ненамного лучше.

НФ включил высокий прессинг и в целом был напорист, что и привело к забитому мячу. Честь и хвала победителю, так как победителей не судят) А вот Ливерпуль еще раз доказал, что из кризиса не вышел.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:35
Большая ошибка Ливерпуля отпустить Манье в Баварии. Его место нельзя заменить даже с Месси Неймаром
Усы Пескова
Усы Пескова ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:21
Клопп год в Динамо Махачкала пойдёт)
pomor45
pomor45
вчера в 20:33
Можно сказать, что Ливерпуль поставил под сомнение данное Ноттингему звание последней команды.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:00
Ты прав,они устали,надо год отдыха и поменяться местами или Клопп в Барсу а Хави в Динамо Махачкала.
протон
протон
вчера в 19:34
Обыграть Мс и проиграть предпоследней команде из Апл. Это надо уметь.
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:26
Ливер в этом сезоне пока на средненького, надеюсь на ЛЧ, но больше хочу Милан чтобы дальше прошел, все таки я Миланист, а Ливеру очень симпатезирую. В ЛЧ Ливерпуль можно сказать уже в плей-оф, а вот с моим клубом пока проблемка.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:14
Клоппу пора снова одевать очки.
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:50
кризис в ливере
Dudikoff
Dudikoff ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:48
Какие отмазки? Никто не пытается отмазаться. Для меня есть ряд объективных причины происходящего. О том, что у Ливерпуля будут проблемы в этом сезоне не сомневался
Elliada
Elliada ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:45
На данный момент, разница между МС и Ливерпулем одна: Сити может провести одну плохую игру, а Ливерпуль - хорошую.
Сп62
Сп62
вчера в 18:43
Ветераны дряхлеют, а притока молодых талантов нет. Нужна свежая кровь.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:28
Ливерпуль в пролете!!!
SonicStar
SonicStar
вчера в 18:27
Клопа сдулся. То же самое было в БД. Несколько сезонов кошмарили Баварию и всё. То же самое сейчас наблюдается в Ливерпуле
SonicStar
SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:24
Надо ему из всех кубков сливаться, может тогда ныть не будет, что график плотный
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:09
Морально на МС всё было заведено, и после победы над МС, я сразу сказал, будут проблемы в ближайшие матчи, как блин, зараза и случилось, надеюсь, следующий матч выйграют.
Аспект
Аспект
вчера в 18:07
До недавних пор топил за Ливерпуль, но за открытую поддержку им (в том числе и Клоппом, что особенно неприятно - неглупый же парень) ЛГБТшников пусть теперь его нахлобучивают все подряд.
Elliada
Elliada ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 18:04
Для этого существует ТО. Чтобы купить тех игроков, которые должны выполнять тренерские решения. А у Ливерпуля сразу не заладилось с начала сезона. Сейчас это просто отмазки
Dudikoff
Dudikoff ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:59
Тренерские решения могут помочь, когда у тебя есть игроки, которые способны эти решения воплотить в жизнь, а когда ты вынужден использовать тех, кто ещё тупо жив, ничего хорошего ждать не приходится. Клопп сегодня пошёл на риск - с первых минут начал играть в ватокат, чтобы поберечь игроков для Лч. Не прокатило. Это старая болезнь и ничего удивительного тут нет. Тренерские решения именно по тактике тут ни причём
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:58
Идеально, если бы сезон закончился так:
Арсенал, Манчестер Сити, Челси и Ньюкасл в Лигу Чемпионов
Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед - Лига Европы
Ливерпуль - Лига Конференций
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:49
Похоже клоп нацелился на Лигу Конференций
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:49
Отличный результат
Ливерпуль в этом сезоне радует почти в каждом матче
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:48
Нет, моя команда Реал
Бoрат
Бoрат ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 17:46
На каком верху? За 32 года одно тухлое чемпионство
За то же время Манчестер Сити выиграл 6 чемпионств
Манчестер Юнайтед - 13
Арсенал - 4
Челси - 5
И даже Лестер, Блэкберн и Лидс по разу завоёвывали этот титул
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:46
Ливерпуль твоя команда. Или нет?
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:44
Нам?
vova505
vova505
вчера в 17:41
Вот это да... (((
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:39
Уровень Ноттингема оказался выше в этом матче.
Клопп сдал как и Симеоне. Им обоим пора клубы менять, а может и год отдохнуть от футбола как это делал Гвардиола.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:32
Клопп, как и любой немецкий тренер, всегда был прямолинейным. Ещё работая в Дортмунде, он играл в чисто немецкий, прагматичный футбол. В АПЛ, надо сказать, футбол тоже не отличается особой креативностью и где-то родственный немецкому.
Elliada
Elliada ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 17:20
Я считаю, что проблема в Клоппе. Каждый матч одно и тоже. Делает ставку на индивидуальные качества игроков. Когда Ливерпуль выиграл именно благодаря тренерским решениям? Сегодня катали мяч туда сюда. Где решения?
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