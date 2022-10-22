«Ливерпуль» проиграл последней команде Английской Премьер-Лиги

«Ноттингем Форест» обыграл «Ливерпуль» (1:0) в матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 55-й минуте забил нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи.
«Ливерпуль» идёт на 7-м месте (16 очков), «Ноттингем Форест» поднялся на 19-е место (9 очков).
Да, он победил Рейнждерс в ЛЧ на выезде 7:1, а потом был самый заклятый соперник последних лет МС 1:0 и крепкий ВХ 1:0, а сейчас проиграл команде с последнего места, которая забивает по праздникам.
Помню как кричали в след Мане, что его уход для команды ничего не решает. А сегодня можете это повторить?
Не знаю что происходит, но состав-то у Ливерпуля не просто хороший, а супер, но где мысль тренера? Неужели Клопп кончился?
Сейчас много вопросов, а ответа нет.
Откуда кризис наверное даже в Ливерпуле не понимают, но в этом-то и беда.
Как бы ни было, поздно для осмысления. Думаю из гонки за золото Ливер уж точно выбыл, но он рискует остаться и без ЛЧ, а если так дальше дело пойдёт, то и вообще без еврокубков.
Да, он победил Рейнждерс в ЛЧ на выезде 7:1, а потом был самый заклятый соперник последних лет МС 1:0 и крепкий ВХ 1:0, а сейчас проиграл команде с последнего места, которая забивает по праздникам.
Помню как кричали в след Мане, что его уход для команды ничего не решает. А сегодня можете это повторить?
Не знаю что происходит, но состав-то у Ливерпуля не просто хороший, а супер, но где мысль тренера? Неужели Клопп кончился?
Сейчас много вопросов, а ответа нет.
Откуда кризис наверное даже в Ливерпуле не понимают, но в этом-то и беда.
Как бы ни было, поздно для осмысления. Думаю из гонки за золото Ливер уж точно выбыл, но он рискует остаться и без ЛЧ, а если так дальше дело пойдёт, то и вообще без еврокубков.