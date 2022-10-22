Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» выиграть у «Брайтона»

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вчера, 19:18

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» в матче 13-го тура АПЛ (3:1).

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 22-й минуте, на 43-й он оформил дубль. У гостей на 53-й минуте отличился голом Леандро Троссард. Третий мяч хозяев забил Кевин Де Брюйне на 75-й минуте.