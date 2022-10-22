Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» выиграть у «Брайтона»

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» в матче 13-го тура АПЛ (3:1).
Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 22-й минуте, на 43-й он оформил дубль. У гостей на 53-й минуте отличился голом Леандро Троссард. Третий мяч хозяев забил Кевин Де Брюйне на 75-й минуте.
После встречи МС занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии (26 очков), южане идут на 8-й строчке (15 баллов).
Холанд, не останавливайся!!
Холанд, не останавливайся!!
Вообще если посмотреть на матч в целом он получился скучноватым.
Но МС играл без какого либо напряга, так сказать на классе.
Брайтон же пропустив два гола был вынужден идти вперёд, казалось бы вот тут то МС сейчас разбегается и назабивает целую авоську, но МС играл как то академично и было несколько моментов, для того, что бы на табло горели равные числа.
Вот тут то Кевин Де Брюйне положил просто красивейший голешник.
Счёт по игре, но игра была скучноватой.
Вообще если посмотреть на матч в целом он получился скучноватым.
Но МС играл без какого либо напряга, так сказать на классе.
Брайтон же пропустив два гола был вынужден идти вперёд, казалось бы вот тут то МС сейчас разбегается и назабивает целую авоську, но МС играл как то академично и было несколько моментов, для того, что бы на табло горели равные числа.
Вот тут то Кевин Де Брюйне положил просто красивейший голешник.
Счёт по игре, но игра была скучноватой.