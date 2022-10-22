Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» выиграть у «Брайтона»

вчера, 19:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» в матче 13-го тура АПЛ (3:1).

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 22-й минуте, на 43-й он оформил дубль. У гостей на 53-й минуте отличился голом Леандро Троссард. Третий мяч хозяев забил Кевин Де Брюйне на 75-й минуте.

После встречи МС занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии (26 очков), южане идут на 8-й строчке (15 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Вильярреал» вдевятером обыграл «Альмерию»
Сегодня, 21:31
«Аталанта» в меньшинстве уступила «Лацио»
Сегодня, 21:03
Гол Конате помог «Ахмату» переиграть «Торпедо»
Сегодня, 20:57
Гол Кейна не помог «Тоттенхэму» избежать поражения в матче с «Ньюкаслом»
Сегодня, 20:30
В матче «Балтики» и «Волги» зафиксирована ничья
Сегодня, 20:12
Дубль Гризманна помог «Атлетико» выиграть у «Бетиса»
Сегодня, 19:12
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:37
Холланд не может помочь Ман.Сити выиграть лиге чемпионов. Он может забыть гол только среднякам апл. Даже мёртвый Ливерпулу не мог забыт гол
vova505
vova505
вчера в 21:51
Круто!! ))
Холанд, не останавливайся!!
Усы Пескова
Усы Пескова
вчера в 21:17
Интересно, как же играл МС, если у Брайтона больше владения мячом, больше пасов, да и по ударам немного отстал 10/8.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:37
Все как и должно быть.
112910415
112910415
вчера в 20:11
ну лучший, и добавить нечего !
OWLS
OWLS
вчера в 19:42
Великий ничего не скажешь!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:34
Холанд продолжает клепать голы!!!
Вообще если посмотреть на матч в целом он получился скучноватым.
Но МС играл без какого либо напряга, так сказать на классе.
Брайтон же пропустив два гола был вынужден идти вперёд, казалось бы вот тут то МС сейчас разбегается и назабивает целую авоську, но МС играл как то академично и было несколько моментов, для того, что бы на табло горели равные числа.
Вот тут то Кевин Де Брюйне положил просто красивейший голешник.
Счёт по игре, но игра была скучноватой.
Брулин
Брулин
вчера в 19:30
Хорош этот паренёк Троссард , или как его там .
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Что тут скажешь, красавчик.
Elliada
Elliada
вчера в 19:24
Брайтон смотрелся хорошо, но Сити сильнее. Все голы были шикарные. С победой МС!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:22
Холланд просто зверь
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:21
Машина по забиванию голов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 