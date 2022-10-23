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Еремякин: «Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол»

вчера, 20:46
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о матче своей команды против ЦСКА в РПЛ (2:2).

Сложно сказать, заслужил ли «Оренбург» победу. Нужно смотреть два тайма. В первом у ЦСКА было игровое преимущество, имели больше моментов. Но второй тайм был за «Оренбургом»: итоговый счёт отражает объективное состояние игры, которую показали команды. Результатом доволен, потому что ЦСКА есть ЦСКА. Наши ребята показали хорошую игру.

Не обидно ли, что не дожали в концовке? Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол. Была красивая игра.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 10:46
Подчёркивают, что они суперспециалисты, но вот футбол таков, что даже их класса не хватает. Вместо того, чтобы сказать, что забить третий гол не хватило мастерства, будут ссылаться на непреодолимые таинства футбола, постичь которые не дано никому.
Бoрат
Бoрат ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:16
Некоторые недалёкие люди пытаются сформулировать какую нибудь мысль, но когда мозгов не густо, то они и мысль и фразу закончить уже не в состоянии
И тогда говорят дежурные слова
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:41
непонятно, о чем ты, человек по делу сказал, три очка потеряли
pomor45
pomor45
вчера в 21:22, ред.
Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол.
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Что за манера такая дурная - оправдывать своё неумение некими магическими особенностями футбола.
pkuchtx2kvu8
pkuchtx2kvu8
вчера в 21:02
Надо было забивать
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