Еремякин: «Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о матче своей команды против ЦСКА в РПЛ (2:2).
Сложно сказать, заслужил ли «Оренбург» победу. Нужно смотреть два тайма. В первом у ЦСКА было игровое преимущество, имели больше моментов. Но второй тайм был за «Оренбургом»: итоговый счёт отражает объективное состояние игры, которую показали команды. Результатом доволен, потому что ЦСКА есть ЦСКА. Наши ребята показали хорошую игру.
Не обидно ли, что не дожали в концовке? Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол. Была красивая игра.
И тогда говорят дежурные слова
И тогда говорят дежурные слова
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Что за манера такая дурная - оправдывать своё неумение некими магическими особенностями футбола.
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Что за манера такая дурная - оправдывать своё неумение некими магическими особенностями футбола.