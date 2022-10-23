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Пономарёв: «Ничья – неплохой результат, ведь „Оренбург“ грамотно играет»

вчера, 19:31
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги матча «Оренбурга» против «армейцев» в РПЛ (2:2).

ЦСКА не хватило везения, тот же Обляков мог делать счет 3:2 в пользу «армейцев», но не получилось. Ничья – неплохой результат, ведь «Оренбург» грамотно играет, они хорошо бегут, отлично играют в пас, стараются играть нестандартно.

Отсутствие Федотова повлияло на игру ЦСКА? В какой-то степени да, но хочется напомнить, что в свое время Бесков первый тайм смотрел с верхних ярусов, специально делал это, и оттуда наблюдал – после первого тайма в раздевалке объяснял игрокам их ошибки, а второй тайм начинал уже на скамейке, вот такая история. Сверху видно все гораздо лучше, там, где тренеры находятся – не видно ничего, я это точно могу сказать, когда я был на матчах в первых рядах, всегда просил, чтобы мне дали места повыше. Федотову должна пойти на пользу эта ситуация, чтобы он мог проанализировать игру команды с такой позиции.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:24
игра была класс,славно оренбург кляч погонял,они в конце как загнаные падали.
drug01
drug01
вчера в 21:03
Ничья, очки очень важны?
112910415
112910415
вчера в 20:18
ну, неплохой так неплохой
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:10
Наконец Пономарёва удовлетворяет игра ЦСКА и тренерский штаб.Я рад.Других положительных эмоций,особенно от "обязательных замен",я не испытываю.Октябрь опять провален.
sgx9uu8h8s7x
sgx9uu8h8s7x
вчера в 20:00
вот букмекеры рады результату...
Izmar
Izmar
вчера в 19:53
Оренбург должен был выигрывать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:52
Оренбург грамотно играет, это правильно, это футбол, а не шахматы - тут думать надо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:36
Облякову, чтобы забить в такой ситуации везения вообще не нужно, ему надо бить по воротам а не по вратарю, не первый случай.
Гость
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