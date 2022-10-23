Пономарёв: «Ничья – неплохой результат, ведь „Оренбург“ грамотно играет»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги матча «Оренбурга» против «армейцев» в РПЛ (2:2).
ЦСКА не хватило везения, тот же Обляков мог делать счет 3:2 в пользу «армейцев», но не получилось. Ничья – неплохой результат, ведь «Оренбург» грамотно играет, они хорошо бегут, отлично играют в пас, стараются играть нестандартно.
Отсутствие Федотова повлияло на игру ЦСКА? В какой-то степени да, но хочется напомнить, что в свое время Бесков первый тайм смотрел с верхних ярусов, специально делал это, и оттуда наблюдал – после первого тайма в раздевалке объяснял игрокам их ошибки, а второй тайм начинал уже на скамейке, вот такая история. Сверху видно все гораздо лучше, там, где тренеры находятся – не видно ничего, я это точно могу сказать, когда я был на матчах в первых рядах, всегда просил, чтобы мне дали места повыше. Федотову должна пойти на пользу эта ситуация, чтобы он мог проанализировать игру команды с такой позиции.