Пономарёв: «Ничья – неплохой результат, ведь „Оренбург“ грамотно играет»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги матча «Оренбурга» против «армейцев» в РПЛ (2:2).

ЦСКА не хватило везения, тот же Обляков мог делать счет 3:2 в пользу «армейцев», но не получилось. Ничья – неплохой результат, ведь «Оренбург» грамотно играет, они хорошо бегут, отлично играют в пас, стараются играть нестандартно.