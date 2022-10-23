Мостовой: «„Химки“ не заслужили крупного поражения»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу москвичей над «Химками».
Результат удивил, я думал, что будет 2:1 или 3:1, но 5:0 я не ожидал. Отмечу, что «Химки» не заслужили крупного поражения. Они даже в некоторый период времени владели преимуществом и создавали моменты.
Повлияло ли на игру отсутствие Абаскаля? Я поиграл под руководством разных тренеров, общался с разными специалистами, но на ум приходит один пример – Константин Иванович Бесков специально сидел на трибуне, чтобы смотреть за игрой – и ничего, команда отлично играла! Но сейчас многие тренеры бегают на бровке, но это им не помогает. Есть, конечно, уникумы, например, Фергюсон в МЮ или Венгер в «Арсенале», но повторить их достижения нельзя, все в футболе уже давно придумано, так что отсутствие в данном матче Абаскаля не могло повлиять на игру «Спартака».