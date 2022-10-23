Мостовой: «„Химки“ не заслужили крупного поражения»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу москвичей над «Химками».

Результат удивил, я думал, что будет 2:1 или 3:1, но 5:0 я не ожидал. Отмечу, что «Химки» не заслужили крупного поражения. Они даже в некоторый период времени владели преимуществом и создавали моменты.