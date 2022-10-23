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Мостовой: «„Химки“ не заслужили крупного поражения»

вчера, 20:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу москвичей над «Химками».

Результат удивил, я думал, что будет 2:1 или 3:1, но 5:0 я не ожидал. Отмечу, что «Химки» не заслужили крупного поражения. Они даже в некоторый период времени владели преимуществом и создавали моменты.

Повлияло ли на игру отсутствие Абаскаля? Я поиграл под руководством разных тренеров, общался с разными специалистами, но на ум приходит один пример – Константин Иванович Бесков специально сидел на трибуне, чтобы смотреть за игрой – и ничего, команда отлично играла! Но сейчас многие тренеры бегают на бровке, но это им не помогает. Есть, конечно, уникумы, например, Фергюсон в МЮ или Венгер в «Арсенале», но повторить их достижения нельзя, все в футболе уже давно придумано, так что отсутствие в данном матче Абаскаля не могло повлиять на игру «Спартака».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:35
Может и наоборот, как раз, как Мостовой полагал. Может без Абаскаля и коней уделали бы с таким же счётом?
pomor45
pomor45
вчера в 21:32
Короче, всё в футболе уже придумано и тренер нужен только по штатному расписанию с тем, чтобы было на кого шишки повесить и уволить за то, что ничего не придумал.
протон
протон
вчера в 20:52
Подождите, подождите, должен был быть коммент от Мостового в стиле «Ну кого они обыграли? Ну колхоз же. Я бы им 10 мячей накидал в одну авоську»
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:47
Сейчас ни чему не удивляемся.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:35
Результат на табло,а как,ну играли же!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:26
Если бы был Абаскаль, было бы 6:0.
lotsman
lotsman
вчера в 20:18
Заслужили, что получили. На что наиграли, то и получили.
старина
старина
вчера в 20:09
Ну как я и говорил,Царь-Иванушка брякнул ерунду про Абаскаля)Сам ничего больше не может,кроме как тявкать на тренеров,напару с Канчельскисом ,как две сварливые бабки у подъезда
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:05
Царька жаба так и не отпускает((
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