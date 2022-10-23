Масалитин: «Проблемы ЦСКА заключаются в подготовке к сезону»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча «Оренбурга» против «армейцев» в РПЛ (2:2).

Тяжелая игра была для ЦСКА . В первом тайме команда старалась создавать моменты и работать над реализацией, но во втором проблемы нарисовались. Нужно похвалить «Оренбург», футболисты очень хорошо работают над прессингом, команда смотрится.