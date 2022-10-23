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Масалитин: «Проблемы ЦСКА заключаются в подготовке к сезону»

вчера, 19:21
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча «Оренбурга» против «армейцев» в РПЛ (2:2).

Тяжелая игра была для ЦСКА. В первом тайме команда старалась создавать моменты и работать над реализацией, но во втором проблемы нарисовались. Нужно похвалить «Оренбург», футболисты очень хорошо работают над прессингом, команда смотрится.

Сычевой? Он умеет забивать, раскрылся, эта команда ему подходит. Два ярких примера — Сергеев и Кассьерра, с переходом в «Зенит» они проиграли. Нужно правильно подобрать команду. Кому бы подошел Сычевой? Сложно говорить, не зная внутренних переговоров, но не факт, что если он перейдет в топ-клуб, то сможет заиграть. Проблемы ЦСКА заключаются в подготовке к сезону, поздновато назначили Федотова, сегодня «Оренбург» хорошо владел мячом, это важно. Тот же «Зенит» по такой же игре набил 8 мячей. Если бы сегодня Чалов смог забить больше, то матч мог сложиться иначе. Это говорит о классе футболистов. По сегодняшней игре ничья — справедливый итог. Что делать ЦСКА? Нужна ротация состава, кто готов хорошо — тот и должен играть.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:56
"...Что делать ЦСКА?..."
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Для начала посадить на лавку Карраскаля и Медину. И если Семионе все ещё согласен, то впарить ему Карраскаля, пусть в Мадриде мячи из-за ворот подаёт.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:30
весь минус коней они хорошо играют первый тайм ,а потом дохнут,если оренбург по удачлевей был во 2 тайме то как знать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:08
Уберите "колхозную" бригаду от руководства,а то скоро не только майки путать будут,но и футболистов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:00
Главный фактор неудач ЦСКА это плоха индивидуальная работа по ударам по воротам с разных позиций в условиях дефицита времени. Нет ударов из за штрафной. Словом, есть над чем работать на зимних сборах. Удачи.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:23
Ну вот оказывается провалили предсезонку, а ещё недавно восхищались.
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