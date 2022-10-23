Масалитин: «Проблемы ЦСКА заключаются в подготовке к сезону»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги матча «Оренбурга» против «армейцев» в РПЛ (2:2).
Тяжелая игра была для ЦСКА. В первом тайме команда старалась создавать моменты и работать над реализацией, но во втором проблемы нарисовались. Нужно похвалить «Оренбург», футболисты очень хорошо работают над прессингом, команда смотрится.
Сычевой? Он умеет забивать, раскрылся, эта команда ему подходит. Два ярких примера — Сергеев и Кассьерра, с переходом в «Зенит» они проиграли. Нужно правильно подобрать команду. Кому бы подошел Сычевой? Сложно говорить, не зная внутренних переговоров, но не факт, что если он перейдет в топ-клуб, то сможет заиграть. Проблемы ЦСКА заключаются в подготовке к сезону, поздновато назначили Федотова, сегодня «Оренбург» хорошо владел мячом, это важно. Тот же «Зенит» по такой же игре набил 8 мячей. Если бы сегодня Чалов смог забить больше, то матч мог сложиться иначе. Это говорит о классе футболистов. По сегодняшней игре ничья — справедливый итог. Что делать ЦСКА? Нужна ротация состава, кто готов хорошо — тот и должен играть.
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Для начала посадить на лавку Карраскаля и Медину. И если Семионе все ещё согласен, то впарить ему Карраскаля, пусть в Мадриде мячи из-за ворот подаёт.
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Для начала посадить на лавку Карраскаля и Медину. И если Семионе все ещё согласен, то впарить ему Карраскаля, пусть в Мадриде мячи из-за ворот подаёт.