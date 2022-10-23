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Канчельскис: «Я не удивлюсь, если „Химки“ поставят нового тренера»

вчера, 19:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу итогов матча РПЛ между «Спартаком» и «Химками» (5:0).

Сложно давать какие-то комментарии, ведь счет 5:0. Нужно ли дать шанс Гогниеву? Разумеется, если команда идет в зоне вылета, то нужно что-то делать, но это должно быть решение руководства. Я не удивлюсь, если они поставят нового тренера. Но проигрывать 0:5 – это не очень хорошо, мягко скажем. У них, наверное, есть задача остаться в РПЛ, зацепиться за стыковые матчи хотя бы, как они это сделают — посмотрим.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:51
Круговорот веществ в природе — это циклическое перемещение атомов, составляющих вещества неживой природы, в вещества тел живых организмов и обратно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:27
Да уже пора бы..
старина
старина
вчера в 20:06
Поставьте Канчельскиса.пусть прищемит свой длинный нос и не вякает
makkie
makkie
вчера в 20:02
Химкам нужно возвращать Юрана.
Он знает как зажечь ребят и вывести команду из кризисного пике, в котором Химки пребывают уже 14 матчей.
sb83hpytjwqt
sb83hpytjwqt
вчера в 20:02
да сейчас уже трудно чем то удивить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:01
Думаю никто не удивится
Гость
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