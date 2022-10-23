Канчельскис: «Я не удивлюсь, если „Химки“ поставят нового тренера»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу итогов матча РПЛ между «Спартаком» и «Химками» (5:0).

Сложно давать какие-то комментарии, ведь счет 5:0. Нужно ли дать шанс Гогниеву? Разумеется, если команда идет в зоне вылета, то нужно что-то делать, но это должно быть решение руководства. Я не удивлюсь, если они поставят нового тренера. Но проигрывать 0:5 – это не очень хорошо, мягко скажем. У них, наверное, есть задача остаться в РПЛ , зацепиться за стыковые матчи хотя бы, как они это сделают — посмотрим.