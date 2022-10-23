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Тихонов назвал фаворита в матче «Зенита» и «Сочи»

вчера, 23:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи20:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил расклад сил в матче «Зенита» и «Сочи» в РПЛ.

Конечно, фаворит тут «Зенит». У них сильный состав, к тому же команда играет у себя дома. У «Сочи» в последнем матче не играл Нобоа. Сейчас вернулись некоторые травмированные игроки, поэтому все футболисты в строю.

«Сочи» проваливается только тогда, когда у них выпадают футболисты в центре поля – Юсупов и Нобоа. Но у них все равно есть проблемы в обороне, и в каждой игре сочинцы пропускают голы.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:22
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 07:40, ред.
    Сочи последний клуб РПЛ который обыграл Зенит в Питере...более года назад...
    Но теперь другой тренер... шансы на повтор "нежданчика" невелики...
    Думаю Зенит выиграет...время раздачи очков непрямым конкурентам закончилось...ибо в столице начнут считать что Зенит можно догнать...
    ABir
    ABir
    вчера в 23:52
    Даже Тихонов не нужен, чтобы определить фаворита в этой игре
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 23:21, ред.
    Что за "умные" люди такие вопросы задают))
    Гость
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