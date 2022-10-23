Тихонов назвал фаворита в матче «Зенита» и «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» оценил расклад сил в матче «Зенита» и «Сочи» в РПЛ .

Конечно, фаворит тут «Зенит». У них сильный состав, к тому же команда играет у себя дома. У «Сочи» в последнем матче не играл Нобоа. Сейчас вернулись некоторые травмированные игроки, поэтому все футболисты в строю.

«Сочи» проваливается только тогда, когда у них выпадают футболисты в центре поля – Юсупов и Нобоа. Но у них все равно есть проблемы в обороне, и в каждой игре сочинцы пропускают голы.