Кавазашвили: «Нечего удивляться победе „Спартака“ — я и ждал крупный счёт»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о победе «Спартака» над «Химками» в РПЛ (5:0).

Нечего удивляться победе «Спартака» — я и ждал крупный счёт. «Химки» проигрывают всем подряд, неужели они должны были обыграть «Спартак»?

Предполагал ли, что без Абаскаля «Спартак» забьёт пять мячей? При чём тут он? «Химки» не в состоянии ничего сделать, как и не в состоянии никому сопротивляться. Полностью психологически добиты. Был Абаскаль или нет… Игра «Спартака» не развалится от отсутствия Абаскаля на одной игре.