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Кавазашвили: «Нечего удивляться победе „Спартака“ — я и ждал крупный счёт»

вчера, 22:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о победе «Спартака» над «Химками» в РПЛ (5:0).

Нечего удивляться победе «Спартака» — я и ждал крупный счёт. «Химки» проигрывают всем подряд, неужели они должны были обыграть «Спартак»?

Предполагал ли, что без Абаскаля «Спартак» забьёт пять мячей? При чём тут он? «Химки» не в состоянии ничего сделать, как и не в состоянии никому сопротивляться. Полностью психологически добиты. Был Абаскаль или нет… Игра «Спартака» не развалится от отсутствия Абаскаля на одной игре.

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Все комментарии
wjn7754pawh7
wjn7754pawh7
вчера в 23:12
Пока всё получается хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
забили на сколько соперники позволил
Гость
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