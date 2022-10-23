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Баженов: «Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол»

вчера, 21:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов оценил итоги матча «красно-белых» против «Химок» в РПЛ (5:0).

Всех с победой! Думаю, всё закономерно, хотя «Химки» в первом тайме неплохо играли. Но ошибки привели к забитому голу «Спартака». Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол, а если ещё и ошибаться — совсем тяжело. Ну и допускать глупые ошибки непозволительно. Отсюда такой результат.

Ожидал ли такого результата без Промеса и Абаскаля? Для меня нет проблем, если один раз в году тренера не будет на скамейке. Есть связь через стадион, а он игру команды со стороны даже лучше видит.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 08:49
Абаскаля и на стадионе не было.
ABir
ABir
вчера в 21:58
Бывшие спартаковцы из Химок очень хотели себя проявить против Спартака, но их старания в нападении разбились о мастерство Селихова, а защита допустила непозволительное количество ошибок, за что и была наказана 5 раз
25процентный клоун
25процентный клоун ответ gq5mbt3ry337 (раскрыть)
вчера в 21:52
согласен, фармы должны знать место, армейцы и газовые теперь будут трехочковыми
gq5mbt3ry337
gq5mbt3ry337
вчера в 21:50
этого следовало ожидать, как себя еще должен вести фарм-клуб...
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