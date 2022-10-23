Баженов: «Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол»

Экс-игрок «Спартака» оценил итоги матча «красно-белых» против «Химок» в РПЛ (5:0).

Всех с победой! Думаю, всё закономерно, хотя «Химки» в первом тайме неплохо играли. Но ошибки привели к забитому голу «Спартака». Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол, а если ещё и ошибаться — совсем тяжело. Ну и допускать глупые ошибки непозволительно. Отсюда такой результат.

Ожидал ли такого результата без Промеса и Абаскаля? Для меня нет проблем, если один раз в году тренера не будет на скамейке. Есть связь через стадион, а он игру команды со стороны даже лучше видит.