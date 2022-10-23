Нагайцев: «Планом на игру было провести быстрые атаки после отбора мяча»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» поделился мнением о поражении своей команды в матче РПЛ против «Ахмата» (0:1).

Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым.

С чем связано, что «Торпедо» не выглядел как команда, которая находится на последнем месте? Однозначно с приходом Андрея Викторовича. Ребята перестроились, больше отдаются на поле, начали прибавлять в исполнительском мастерстве.

Отмена пенальти? Ещё не пересматривали этот момент. По версии арбитра, был незначительный контакт, все команды попадают под это. Я считаю, что любое касание в штрафной — это контакт, достаточный для пенальти.