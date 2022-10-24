Мартинс: «Надеюсь, что смогу ещё сыграть в этому году»

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о состоянии своего здоровья.
Сейчас я чувствую себя лучше, всё хорошо. Надеюсь, что смогу еще сыграть в этому году. Посмотрим, что будет. Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня.
Мартинс добавлял мощи и мобильности в центре поля. С Химками бросалось в глаза, что Пруцев, Игнатов и Зобнин не успевают перекусывать атаки соперника.
Ждём Мартинса!
Мартинс добавлял мощи и мобильности в центре поля. С Химками бросалось в глаза, что Пруцев, Игнатов и Зобнин не успевают перекусывать атаки соперника.
Ждём Мартинса!