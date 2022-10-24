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ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мартинс: «Надеюсь, что смогу ещё сыграть в этому году»

вчера, 10:33

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о состоянии своего здоровья.

Сейчас я чувствую себя лучше, всё хорошо. Надеюсь, что смогу еще сыграть в этому году. Посмотрим, что будет. Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:27
С нетерпением ждём тебя в основе !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:32
Доктора поставят его на ноги.
makkie
makkie
вчера в 10:36
Дай Бог!
Мартинс добавлял мощи и мобильности в центре поля. С Химками бросалось в глаза, что Пруцев, Игнатов и Зобнин не успевают перекусывать атаки соперника.
Ждём Мартинса!
39p98ptnmgv7
39p98ptnmgv7
вчера в 10:34
Было бы здорово
Гость
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