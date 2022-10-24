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В «Венеции» сообщили, что следят за Дзюбой и Чаловым

вчера, 18:47

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал слухи об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову и форварду «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе.

Конкретного интереса к Чалову со стороны «Венеции» не было. Но Дзюба и Федор действительно нам нравятся. Хотим ли мы их подписать? Постараемся выяснить, возможно ли это.

Напомним, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. На данный момент «Венеция» занимает 17-е место в Серии В.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 04:42
Прочитал и стошнило…
yq84djsfwqbz
yq84djsfwqbz
вчера в 19:58
Следить можно... А брать нет!!!!
makkie
makkie
вчера в 19:51
Неужто Денис Черышев заскучал без побратимов в "Венеции"?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:36
В «Венеции» сообщили, что следят за Дзюбой и Чаловым .

Подробнее:
nubom
nubom
вчера в 19:34
Дзюбе мента из Венеции явно не хватает...
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Города Венеция и Флоренция ещё со средних веков всегда были соперниками...
Венеция завидует славе Кокорина у фиалок...хотят перебить это "достижение")...
Дзюба это шанс)...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:59, ред.
На пенсии в Венеции конечно хорошо, но причём здесь Федя Чалов?
Да ещё год назад я сам бы посоветовал Чалову "пенсию", так как он в последнее время только деградировал.
Но командировка в Швейцарию изменило, что то в Федоре и он вернулся другим.
Сейчас он стал прогрессировать, что наверное радует армейских болельщиков.
Ну как тут не вспомнить фразу из легендарного фильма моего земляка Гайдая.
lotsman
lotsman
вчера в 18:54
Интересно, чем Дзюба их заинтересовал. Ну Чалов понятно, а Дзюба?
SHEARER
SHEARER
вчера в 18:49, ред.
Ну если выбирать между Дзюбой и Чаловым, то естественно второй!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Может, они им и пригодятся...
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