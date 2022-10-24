В «Венеции» сообщили, что следят за Дзюбой и Чаловым .

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вчера, 18:47

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал слухи об интересе к нападающему ЦСКА и форварду «Аданы Демирспор» .

Конкретного интереса к Чалову со стороны «Венеции» не было. Но Дзюба и Федор действительно нам нравятся. Хотим ли мы их подписать? Постараемся выяснить, возможно ли это.

Напомним, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. На данный момент «Венеция» занимает 17-е место в Серии В.