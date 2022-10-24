В «Венеции» сообщили, что следят за Дзюбой и Чаловым .

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента прокомментировал слухи об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову и форварду «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе.
Конкретного интереса к Чалову со стороны «Венеции» не было. Но Дзюба и Федор действительно нам нравятся. Хотим ли мы их подписать? Постараемся выяснить, возможно ли это.
Напомним, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. На данный момент «Венеция» занимает 17-е место в Серии В.
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Венеция завидует славе Кокорина у фиалок...хотят перебить это "достижение")...
Дзюба это шанс)...
Венеция завидует славе Кокорина у фиалок...хотят перебить это "достижение")...
Дзюба это шанс)...
Да ещё год назад я сам бы посоветовал Чалову "пенсию", так как он в последнее время только деградировал.
Но командировка в Швейцарию изменило, что то в Федоре и он вернулся другим.
Сейчас он стал прогрессировать, что наверное радует армейских болельщиков.
Ну как тут не вспомнить фразу из легендарного фильма моего земляка Гайдая.
https://youtu.be/9Ur295fiAmE
Да ещё год назад я сам бы посоветовал Чалову "пенсию", так как он в последнее время только деградировал.
Но командировка в Швейцарию изменило, что то в Федоре и он вернулся другим.
Сейчас он стал прогрессировать, что наверное радует армейских болельщиков.
Ну как тут не вспомнить фразу из легендарного фильма моего земляка Гайдая.