«Челси» продолжает интересоваться Захаряном

Руководство «Челси» по-прежнему хочет подписать хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
Утверждается, что лондонцы грядущей зимой готовы выплатить сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.
Напомним, что «Челси» пытался приобрести Захаряна минувшим летом.
Но если будет предложение, то конечно надо уезжать. Вопрос дадут ли хоть немного игрового времени чтобы проявить себя.
Но если будет предложение, то конечно надо уезжать. Вопрос дадут ли хоть немного игрового времени чтобы проявить себя.
Будет голубем!).
Будет голубем!).