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«Челси» продолжает интересоваться Захаряном

вчера, 13:45

Руководство «Челси» по-прежнему хочет подписать хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

Утверждается, что лондонцы грядущей зимой готовы выплатить сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

Напомним, что «Челси» пытался приобрести Захаряна минувшим летом.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 06:43
Ну разве что на лавку за мешок сухарей.
Храневец
Храневец
вчера в 18:57
Згинет там , будет лавку полировать или туалеты в раздевалке драить !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:31
В условиях в*йны он готов переехать?
протон
протон
вчера в 16:31
Простите, но по-моему Арсен сейчас не тянет. Много брака в простых действиях. Для Челси он должен в каждом матче делать результативное действие.

Но если будет предложение, то конечно надо уезжать. Вопрос дадут ли хоть немного игрового времени чтобы проявить себя.
sv_1969
sv_1969 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 15:40
Спасибо поржал!
алекc 1960
алекc 1960
вчера в 15:31
зенит перехватит!газовых денег наших кровных много!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 15:26
пока будете просто интересоваться, Захаряна Реал перехватит
a9tbeak969zz
a9tbeak969zz
вчера в 14:57
Мало ли зачем интересуется, может шашлычник у стадиона нужен
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:17
Пока мало в это верится...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:01
Захаряна менять на условиях отмены санкций в футболе.
Будет голубем!).
Capral
Capral
вчера в 13:59, ред.
Тем-более, Заха должен улучшать игру- сейчас в ДИНАМО. Пусть в Челси видят- клиент созрел. Хотя с другой стороны, если сделка состоится, жаль будет терять такого игрока. Кого возьмем на его место не известно, а вот потерять можем очень скоро. Жаль....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:52
Обещает хорошее будущее Захаряну
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:51
Что у газпрома денег нет?
s4u92f9y6q49
s4u92f9y6q49
вчера в 13:51
Надо решать скорее
Гость
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