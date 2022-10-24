ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в европейский клуб

Полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов может покинуть ЦСКА.
По данным источника, агент футболиста летом предупредил руководство московского клуба, что будет искать своему клиенту команду в Европе. Боссы «армейцев» готовы отпустить игрока.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл 15 матчей за ЦСКА, не отметившись результативными действиями.
Зайнутдинова.
Во-первых ФИФА дало разрешение игрокам разрывать контракты и ЦСКА будет выгодно его всё таки продать.
Во-вторых, Зайнутдинов игрок среднего, если не сказать что ниже среднего, уровня игрок.
Так что ЦСКА наверное наоборот будет в выгоде если его продадут.
Цена на Зайнутдинова с одной стороны небольшая 3.5 млн €, но тут тоже может возникнуть проблема.
Большим клубам такой игрок вряд ли понадобиться, а для средних клубов сумма может показаться существенней для игрока такого уровня.
Так что агентам предстоит серьёзная работа, кому спихнуть этого чудо игрока.
Зайнутдинова.
Во-первых ФИФА дало разрешение игрокам разрывать контракты и ЦСКА будет выгодно его всё таки продать.
Во-вторых, Зайнутдинов игрок среднего, если не сказать что ниже среднего, уровня игрок.
Так что ЦСКА наверное наоборот будет в выгоде если его продадут.
Цена на Зайнутдинова с одной стороны небольшая 3.5 млн €, но тут тоже может возникнуть проблема.
Большим клубам такой игрок вряд ли понадобиться, а для средних клубов сумма может показаться существенней для игрока такого уровня.
Так что агентам предстоит серьёзная работа, кому спихнуть этого чудо игрока.