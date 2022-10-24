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ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в европейский клуб

вчера, 17:55

Полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов может покинуть ЦСКА.

По данным источника, агент футболиста летом предупредил руководство московского клуба, что будет искать своему клиенту команду в Европе. Боссы «армейцев» готовы отпустить игрока.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл 15 матчей за ЦСКА, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:21
Конечно,ведь у самого ЦСКА всё в полном порядке,и в чемпионате он лидирует с отрывом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:24, ред.
Собственно говоря не вижу причин руководству ЦСКА противится переходу
Зайнутдинова.

Во-первых ФИФА дало разрешение игрокам разрывать контракты и ЦСКА будет выгодно его всё таки продать.

Во-вторых, Зайнутдинов игрок среднего, если не сказать что ниже среднего, уровня игрок.

Так что ЦСКА наверное наоборот будет в выгоде если его продадут.

Цена на Зайнутдинова с одной стороны небольшая 3.5 млн €, но тут тоже может возникнуть проблема.

Большим клубам такой игрок вряд ли понадобиться, а для средних клубов сумма может показаться существенней для игрока такого уровня.

Так что агентам предстоит серьёзная работа, кому спихнуть этого чудо игрока.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:15
А я думаю, что это тактический прием агента с целью улучшить условия контракта. Учитывая сложную ситуацию в ЦСКА с обороной агент решил, что Баха сейчас незаменим, а значит самое время пошантажировать клуб
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:00
В Европе есть много футбольных стран - Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар, ну или Кипр, в конце концов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:48
Товар качества ниже среднего, так что какая ему Европа??? Если сам уйдет будет лучше для команды. Парень путается под ногами , пусть уходит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:37
Кто не нужен скатертью дорожка, а то показное "семья, семья".
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:30
В Европе нет клубов, где он будет на виду.
Naherger
Naherger
вчера в 18:26
Пусть ищет лучше!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Счастливого пути. Не велика потеря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:58
Пускай попробует себя в Европе...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Если в нынешнее время будет предложение!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:56
Теперь надо найти желающих
drug01
drug01
вчера в 17:56, ред.
Правильно, надо двигаться дальше
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