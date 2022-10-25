Будущая звезда МЮ – в поисках новой команды. В списке претендентов 2 топ-клуба РПЛ

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вчера, 14:25

Пока разрывает фланги в «Крыльях».

О таланте 17-летнего вингера Сергея Пиняева писали не раз. Он успел отстажироваться в «Манчестер Юнайтед», запомнился селекционерам манкунианцев, в 16 лет оказался в «Крыльях Советов». Попасть к Игорю Осинькину в таком возрасте – лучший шаг для развития. Сейчас Сергей – не игрок ротации, а полноценная часть стартовой обоймы самарцев. Его возвращение после пневмоторакса подогревает интерес к самарцам.

И, что еще интереснее, на юного футболиста уже обратили внимание российские гранды.

«Локомотив» встречался с представителями Пиняева

Вингер «Крыльев» уже сейчас выдерживает планку Российской Премьер-Лиги. Есть хорошие физические данные, скорость и обводка. Одним из первых клубов, которые стали проявлять к Сергею предметный интерес, судя по всему, стал «Локомотив».

Сообщалось, что первые переговоры уже были проведены – боссы «железнодорожников» встретились с представителями игрока и обсудили возможность трансфера из «Крыльев». Несмотря на слова спортивного директора самарцев Сергея Корниленко об отсутствии официальных обращений, почва для размышлений есть.

Красно-зеленые находятся в глубочайшем кризисе – 3 победы в 14 турах, 14-е место в Премьер-Лиге (на грани зон стыков и прямого вылета) и 3 забитых мяча в последних шести встречах чемпионата. На правом фланге москвичей регулярно выходит Джирано Керк, кроме него профильных правых вингеров нет – один раз туда ставили Изидора, пробовали Миранчука и Камано. Проще говоря, практики в московском клубе у Пиняева было бы достаточно.

Добавляет аргументов в пользу такого решения и наметившийся приход Михаила Галактионова на пост наставника. Тренер умеет работать с юниорами, так как возглавляет молодежную сборную России. Да и его «Пари Нижний Новгород» — одна из самых молодых команд российского чемпионата. При этом нижегородцы не проваливаются в таблице (идут на 13-м месте) и хорошо готовятся к топ-матчам.

Только вот обстановка для 17-летнего игрока совсем неблагоприятная. Его потенциальный трансфер наслаивается на глобальные изменения в «Локомотиве» (их анонсировал экс-ассистент бывшего главного тренера клуба Фадлу Давидс). «Локо» хотел увеличить средний возраст команды, подписав опытных футболистов, уменьшить траты на трансферы. А ведь надо и спортивного директора найти, выбрать новую клубную стратегию. Пока «Локомотив» — скорее про неопределенность, чем про топ-5.

Среди претендентов – «Спартак»

Ряд телеграм-каналов отмечает, что такой вариант интересен и самому Пиняеву – после матча с красно-белыми 17-летний вингер общался с бывшими одноклубниками Никитой Черновым и Антоном Зиньковским. И якобы подробно расспрашивал о клубной инфраструктуре, тренере Гильермо Абаскале, микроклимате в команде.

Сообщалось, что москвичи собирались оформить сделку в зимнее трансферное окно. Позднее появились детали – новый спортивный директор клуба Пол Эшуорт подробно анализирует молодежь на российском рынке и обратил внимание на Пиняева в начале октября. Но в результате мониторинга от идеи было решено отказаться.

Это вряд ли можно считать упущением по целому ряду причин. Гильермо Абаскаль ставит в «Спартаке» 4-3-1-2, где вингеров разместить попросту негде, а искать новую позицию игроку – дополнительная головная боль. 4-3-3 испанец использует намного реже и переходить на эту схему из-за одного игрока нелогично – да и в таком случае справа скорее будет выходить Виктор Мозес или Антон Зиньковский.

Еще надо прибавлять

Погоня за именем крайне редко играет в плюс. Так, Жоау Фелиш не оправдывает потраченной суммы в «Атлетико», Эден Азар растерял все свои скиллы в «Реале». Не хочется, чтобы это произошло и с, возможно, главным талантом поколения в России.

Лучшее решение – продолжить прогрессировать в «Крыльях Советов». Эта команда изначально ориентируется на молодежь, поэтому и начала сотрудничать с «Чертаново». В лидерах – 23-летние Глушенков, Горшков и Евгеньев, 19-летний Александр Коваленко. И Пиняев в их числе.

На посту главного тренера – Игорь Осинькин. Он воспитал целую россыпь талантов, начиная с Алана Дзагоева и заканчивая теми же Глушенковым и Александровым.

Места в старте «Крыльев» уже не придется добиваться – наставник ценит навыки Сергея. Вингер отлично придерживает мяч и обладает достаточной физикой, чтобы не проигрывать единоборства. При этом сохранить владение помогает быстрое принятие решений – он быстро находит адресата для передачи. С Глушенковым образовалась отличная связка, Пиняев отлично видит перемещения партнера, отдает ему на ход (матч с «Уралом») или пользуется свободным пространством (пример – когда в игре с «Ростовом» Максим увел за собой Мелехина). Да и в центре поля никто не тормозит темп атак – «Крылья» создают достаточно моментов.