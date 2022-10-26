Широков: «Клаудиньо и Малком не нужны в сборной России»

Бывший футболист «Зенита» выступил против натурализации.

Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную — Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.

Он рвал на ЧМ -2018? Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.

Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был. Надо поддерживать своих.