Широков: «Клаудиньо и Малком не нужны в сборной России»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков выступил против натурализации.
Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную — Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.
Он рвал на ЧМ-2018? Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.
Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был. Надо поддерживать своих.
Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны.
Широков - готовый тренер сборной...
Широков - готовый тренер сборной...
Ставки ничего не дают. Выиграл или проиграл, какая разница?
Ставки ничего не дают. Выиграл или проиграл, какая разница?
Да и подучиться бразильцам у известного тренера не помешало бы. Уж больно они неказистые какие-то на поле. А так подтянули бы свои технические и тактические характеристики.
Да и подучиться бразильцам у известного тренера не помешало бы. Уж больно они неказистые какие-то на поле. А так подтянули бы свои технические и тактические характеристики.
Хорошо бы сначала в терминологии разобраться. "Натурализация" - это выдача гражданства в обход стандартной процедуры с целью заявки игрока за сборную, так что там в принципе был ровно один натурализованный игрок - Фернандес. Все остальные получили гражданство на общих основаниях, на что имели полное право по законам России.
Хорошо бы сначала в терминологии разобраться. "Натурализация" - это выдача гражданства в обход стандартной процедуры с целью заявки игрока за сборную, так что там в принципе был ровно один натурализованный игрок - Фернандес. Все остальные получили гражданство на общих основаниях, на что имели полное право по законам России.
Роман широков любил бухать, любил унижать и избивать людей.
Роман широков любил бухать, любил унижать и избивать людей.
Приплели к мнению Широкова его личностные качества (очевидно, для подкрепления своих "железных аргументов" ) и довольно потирают руки: во как мы уделали этого драчуна, теперь не отвертится, за всё ответит...
И повод начать оскорблять его подвернулся удачный - "на свою беду" сравнил игру двух футболистов. Сравнил, но не просчитал, что некоторые пользователи лучше него разбираются в футболе.
Приплели к мнению Широкова его личностные качества (очевидно, для подкрепления своих "железных аргументов" ) и довольно потирают руки: во как мы уделали этого драчуна, теперь не отвертится, за всё ответит...
И повод начать оскорблять его подвернулся удачный - "на свою беду" сравнил игру двух футболистов. Сравнил, но не просчитал, что некоторые пользователи лучше него разбираются в футболе.
Широков самый мерзкий "футболист" с постсоветского пространства. Его место действительно в местах не столь отдаленных, и не с микрофоном а с вилкой и п...ей(привет Зеленому слонику, если вы понимаете о чем я). Анюков был очень приличного уровня игрок, но абсолютно однообразный. Хорошая физическая форма, но отсутствие развитого футбольного интеллекта. Обращаю внимание - развитого интеллекта. Интеллект на уровне бей-беги у него был. Марио - игрок из абсолютно другой лиги, другого уровня. Он мог и атаки начинать грамотно, и замечал прорывы, которые были возможны. Блин, Марио человек, который подтирал все д...о за Березами и Ингашевичем 10 лет. ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАРЛ. Уж если кто и был определяющим в игре ЦСКА, то это Фернандес.
И пусть зенитовская кодла с пеной у рта не говорит про замечательного Анюкова. Пусть посмотрят, как быстро Анюков скатился, когда растерял физуху. За сезон. ЗА СЕЗОН его не стало как профессионала, о чем говорить то вообще???
Широков самый мерзкий "футболист" с постсоветского пространства. Его место действительно в местах не столь отдаленных, и не с микрофоном а с вилкой и п...ей(привет Зеленому слонику, если вы понимаете о чем я). Анюков был очень приличного уровня игрок, но абсолютно однообразный. Хорошая физическая форма, но отсутствие развитого футбольного интеллекта. Обращаю внимание - развитого интеллекта. Интеллект на уровне бей-беги у него был. Марио - игрок из абсолютно другой лиги, другого уровня. Он мог и атаки начинать грамотно, и замечал прорывы, которые были возможны. Блин, Марио человек, который подтирал все д...о за Березами и Ингашевичем 10 лет. ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАРЛ. Уж если кто и был определяющим в игре ЦСКА, то это Фернандес.
И пусть зенитовская кодла с пеной у рта не говорит про замечательного Анюкова. Пусть посмотрят, как быстро Анюков скатился, когда растерял физуху. За сезон. ЗА СЕЗОН его не стало как профессионала, о чем говорить то вообще???
Сборной никто уже не нужен,не с кем играть и вряд ли сборная нужна будет до конца света.щ
Сборной никто уже не нужен,не с кем играть и вряд ли сборная нужна будет до конца света.щ