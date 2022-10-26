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Широков: «Клаудиньо и Малком не нужны в сборной России»

вчера, 16:34

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков выступил против натурализации.

Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную — Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.

Он рвал на ЧМ-2018? Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.

Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был. Надо поддерживать своих.

Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:32
Судя по комментам...
Широков - готовый тренер сборной...
A.C.Milan
A.C.Milan ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:52
Своих не могут уже 30 лет вырастит, о чем речь еще???
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:11
А им, соответственно, не нужна сб. России.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:55
вернуть Анюкова, но без подметки!
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:35
Молодец. Желаю тебе обойти Izmar, Ты в моей группе и рад за тебя. Ставки тебе дают Вип статус, а статус тебе дает преимущество кое в чем. У тебя его нет, но думаю потом вспомнишь мои слова. Удачи.
Djorax
Djorax
вчера в 20:03
Не нужен сборной ты со своим мнением
ABir
ABir
вчера в 19:48
Раз не нужны в Бразилии, пусть отказываются от ее гражданства, и добро пожаловать в Россию.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 19:48
«Пусть дома сидят, епт»
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:47
Сити вышел заранее в плей-офф. Зачем было напрягаться?

Ставки ничего не дают. Выиграл или проиграл, какая разница?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:30
Молодец, Хорошо играешь на ставках. Почему на ничью поставил Мс?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:19
Вот где настоящие нацисты.
Elliada
Elliada
вчера в 18:39
Широков намекает, что сборной не нужны черные бразильцы. Белых бразильцев взяли. А вообще, сейчас нет необходимости в сборной. Одна игра в год с киргизами, тут молодежь справится
cnpq5cfgyu2w
cnpq5cfgyu2w
вчера в 18:32
Эти торчки зенита раздражают не только россиян.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:26
Согласен, на сегодня сборной достаточно того что есть, своих надо расти, а натурализация в данном случае больше смахивает на пиар ход
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:26, ред.
... и непосредственно по сборной, о чём говорит Широков. На мой взгляд, Малколм и Клаудиньо смотрелись бы очень органично вместе с футболистами "Ростова", которых г-н Карпин специально вызывает в сборную, чтобы во время вынужденных пауз его подопечные находились в тонусе.
Да и подучиться бразильцам у известного тренера не помешало бы. Уж больно они неказистые какие-то на поле. А так подтянули бы свои технические и тактические характеристики.
алекc 1960
алекc 1960 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:24
фернандес!это фернандес!а анюков......да просто анюков!
протон
протон
вчера в 18:22
Анюков был конечно не плох и даже очень в своё время, но Марио был ощутимо сильнее, не говоря уже о том что они не конкурировали никогда. Во времена Марио в сборной играл Смольников, который усадил на лавку того же Анюкова, но был значительно слабее Марио.
Хорошо бы сначала в терминологии разобраться. "Натурализация" - это выдача гражданства в обход стандартной процедуры с целью заявки игрока за сборную, так что там в принципе был ровно один натурализованный игрок - Фернандес. Все остальные получили гражданство на общих основаниях, на что имели полное право по законам России.
протон
протон
вчера в 18:21
Марио Фернандес любил страну, любил людей, любил футбол.
Роман широков любил бухать, любил унижать и избивать людей.
Izmar
Izmar
вчера в 18:17
Лучше Заболотного взять и еще кого-нибудь из цска.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:03, ред.
Почитал комментарии некоторых пользователей и... пожалел "бедного" Романа: и " не тот это человек, чтобы с ним о футболе говорить" (г-н Кандауров), и "мерзкий "футболист", и "отсутствие у него развитого футбольного интеллекта" ( Кара...), и. т.п. Откуда такой снобизм у некоторых пользователей, не пойму. И главное: они то уж в футболе разбираются в отличие от того же Широкова, а вот он - тип, "у которого лучше получается драться с судьями и хамить, чем рассуждать о футболе " (г-н Кандауров).
Приплели к мнению Широкова его личностные качества (очевидно, для подкрепления своих "железных аргументов" ) и довольно потирают руки: во как мы уделали этого драчуна, теперь не отвертится, за всё ответит...
И повод начать оскорблять его подвернулся удачный - "на свою беду" сравнил игру двух футболистов. Сравнил, но не просчитал, что некоторые пользователи лучше него разбираются в футболе.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:41
С узким не согласен - для киргизов самый раз!
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:33
И вновь полностью с тобой согласен. Это уже пугает...
Широков самый мерзкий "футболист" с постсоветского пространства. Его место действительно в местах не столь отдаленных, и не с микрофоном а с вилкой и п...ей(привет Зеленому слонику, если вы понимаете о чем я). Анюков был очень приличного уровня игрок, но абсолютно однообразный. Хорошая физическая форма, но отсутствие развитого футбольного интеллекта. Обращаю внимание - развитого интеллекта. Интеллект на уровне бей-беги у него был. Марио - игрок из абсолютно другой лиги, другого уровня. Он мог и атаки начинать грамотно, и замечал прорывы, которые были возможны. Блин, Марио человек, который подтирал все д...о за Березами и Ингашевичем 10 лет. ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАРЛ. Уж если кто и был определяющим в игре ЦСКА, то это Фернандес.
И пусть зенитовская кодла с пеной у рта не говорит про замечательного Анюкова. Пусть посмотрят, как быстро Анюков скатился, когда растерял физуху. За сезон. ЗА СЕЗОН его не стало как профессионала, о чем говорить то вообще???
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:27
А Широков нужен ?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:14
а у нас что есть сборная????? у нас есть футбол???? то что сейчас это не футбол.... футбол для зрителей а у нас не понятно для кого сидят боссы Зенита Локо Спартака в вип ложах и довольные как коты а зрители ??? зрители сидят по барам или по квартирам но не на стадионах там надо какие то не понятные паспорта и главное для чего у нас и так посещаемость в РПЛ одна из низких в Европе но надо кому то её ещё уменьшить до смешного
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:11
Да пока и сборная-то не особо нужна.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:03
А зачем они сборной. если сборная, в обозримом будущем, играть будет только в товарняках. да и то под вопросом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:01
Этот тип лишний раз показал, что у него лучше получается драться с судьями и хамить, чем рассуждать о футболе. Сравнить Анюкова с Марио мог только очень далекий от футбола человек. Анюков был неплохой защитник, но , как и большинство в то время типичный всадник без головы. Его футбол - это бей , беги. Выносливый был, ничего не скажешь, но техника была примитивной. Марио как типичный бразилец, мог и обвести , и пройти, и подать, и ударить и очень классно играл головой. 10 лет верой и правдой служил сборной РФ. Дальше продолжать смысла нет, не тот человек Широков, чтобы с ним о футболе говорить
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:57, ред.
Слова этого маньяка ничего не значит,его место на нарах,к тому же он нацисть,надо его денацифицировать.
Сборной никто уже не нужен,не с кем играть и вряд ли сборная нужна будет до конца света.щ
nubom
nubom
вчера в 16:48
Ну что, "кудесники мяча" - допрыгались?!...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:46
Широкову и другим не помешало бы почитать Ленина о великодержавном шовинизме. Его наверно в школе, этому не учили и не только в школе).
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