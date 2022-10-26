Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ» .

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой порассуждал о гонке бомбардиров в РПЛ.
Реально ли стать лучшим бомбардиром РПЛ? Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре.
А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.
Ну тут даже в его словах конечно же есть противоречие . Без цели, нет развития ! Любой нормальный человек, а в этом случае футболист атаки, даже подсознательно бежит к воротам соперника, преодолевая защитников стремится завершить свои действия, взятием ворот т.е забить гол . И его слова, - " Мне надо работать на каждой тренировке, вкладываться в каждой игре " , тому яркое подтверждение . А значит он хочет добиваться результатов как игрок атаки, стать лучшим голеодором . Это чистая психология человека. Начиная с пелёнок , ребёнок хочет встать на ноги , подползти к яркой игрушки и т.д и т.п . И эти слова , " У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ " , просто слова и ничего большего . Ну вот как-то так. В любом случае пожелаю ему только Удачи ! Всем Добра !
Ну тут даже в его словах конечно же есть противоречие . Без цели, нет развития ! Любой нормальный человек, а в этом случае футболист атаки, даже подсознательно бежит к воротам соперника, преодолевая защитников стремится завершить свои действия, взятием ворот т.е забить гол . И его слова, - " Мне надо работать на каждой тренировке, вкладываться в каждой игре " , тому яркое подтверждение . А значит он хочет добиваться результатов как игрок атаки, стать лучшим голеодором . Это чистая психология человека. Начиная с пелёнок , ребёнок хочет встать на ноги , подползти к яркой игрушки и т.д и т.п . И эти слова , " У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ " , просто слова и ничего большего . Ну вот как-то так. В любом случае пожелаю ему только Удачи ! Всем Добра !
Пора бы уже куда-нибудь прийти и начать ставить более высокие цели, нежели просто мяч по полю гонять
Пора бы уже куда-нибудь прийти и начать ставить более высокие цели, нежели просто мяч по полю гонять
65-70т.р.)
65-70т.р.)