Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ» .

Форвард «Оренбурга» порассуждал о гонке бомбардиров в РПЛ .

Реально ли стать лучшим бомбардиром РПЛ ? Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре.

А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.