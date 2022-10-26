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Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»

вчера, 11:32

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой порассуждал о гонке бомбардиров в РПЛ.

Реально ли стать лучшим бомбардиром РПЛ? Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре.

А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 16:29
А сам гад только забивает и забивает.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:53
В Спартаке деньги закончились? Не верю!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 14:48
Все хотят стать лучшим бомбардиром!
Izmar
Izmar
вчера в 13:40, ред.
Судя по его поведению в последнее время, он явно сильно увиливает от правды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:32
Не верю,у всех есть такая цель!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:13
Лукавит парень!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:12
Даже если б была...
lotsman
lotsman
вчера в 13:12
Ставь цель, забивать в каждом матче и всё получится.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:07
Плохо, когда нет цели.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Сычевой: «У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ» .
Ну тут даже в его словах конечно же есть противоречие . Без цели, нет развития ! Любой нормальный человек, а в этом случае футболист атаки, даже подсознательно бежит к воротам соперника, преодолевая защитников стремится завершить свои действия, взятием ворот т.е забить гол . И его слова, - " Мне надо работать на каждой тренировке, вкладываться в каждой игре " , тому яркое подтверждение . А значит он хочет добиваться результатов как игрок атаки, стать лучшим голеодором . Это чистая психология человека. Начиная с пелёнок , ребёнок хочет встать на ноги , подползти к яркой игрушки и т.д и т.п . И эти слова , " У меня нет цели стать лучшим бомбардиром РПЛ " , просто слова и ничего большего . Ну вот как-то так. В любом случае пожелаю ему только Удачи ! Всем Добра !
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:20
В 26 лет "иду постепенно", слов нет. Уже года 3-4 как должен был прийти, а нет, всё еще идёт.
Пора бы уже куда-нибудь прийти и начать ставить более высокие цели, нежели просто мяч по полю гонять
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:11
Скромный парень, неизбалованный
ОПС
ОПС
вчера в 11:52
И все таки надо ставить высокие цели.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:45
нее, инфляция же.
65-70т.р.)
galem72
galem72
вчера в 11:37
Ему пора готовиться к трансферу за 25-30т.р. ))
n8ss7wupfe6g
n8ss7wupfe6g
вчера в 11:36
Странное решение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:33
А зря. К этому надо стремиться...
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