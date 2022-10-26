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Роднина — о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нормально»

вчера, 14:15

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слухи, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.

Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:28
Фууух, выдохнул. Каждый день с волнением открывал новости и думал, что же думает Роднина по этому поводу.
Если натурализация честная, как с Гилей, который и язык выучил и экзамены сдавал и в целом паспорт получал как все, то это нормальная практика (хотя конкретно для сборной зачем Гиля нужен был вопрос, учитывая, что вратарская позиция у нас наименее проблемная).
Другое дело когда натурализуют товарищей, которые "Россия" выговорить не могут. Это не норма, каким бы хорошим игрок не был.
А вообще, натурализация если и должна быть, то как у тех же немцев с Хедирами, Озилами, Подольски, Боатенгами и прочими ребятами, которые не будучи немцами, родились или выросли в Германии, сформировались как игроки там и играют за сборную. Тоже самое и у французов и ещё много у кого.
lotsman
lotsman
вчера в 17:35
Дааа, это эксперт экстра класса. И кто надоумился её о футболе спрашивать7
Naherger
Naherger
вчера в 17:24
Ей без мозгов жить - нормально. О чем с ней можно разговаривать?!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:15
Не стоит увлекаться
Futurista
Futurista ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:08
Пруфы есть?)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:33
Пусть получают,я не против! 😜
ABir
ABir
вчера в 15:24
У Родниной уже давно нет собственного мнения
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:54
Роднина здесь каким боком? И ещё с таким пафосом : "Я не против"! Её и ей подобных так и распирает показать свою значимость!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:23
Они уйдут как только Крымские клубы присоединят.
Вообще нет смысла это обсуждать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:16
У самой второе американское гражданство
Гость
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