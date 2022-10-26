Роднина — о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нормально»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слухи, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.
Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против.
Если натурализация честная, как с Гилей, который и язык выучил и экзамены сдавал и в целом паспорт получал как все, то это нормальная практика (хотя конкретно для сборной зачем Гиля нужен был вопрос, учитывая, что вратарская позиция у нас наименее проблемная).
Другое дело когда натурализуют товарищей, которые "Россия" выговорить не могут. Это не норма, каким бы хорошим игрок не был.
А вообще, натурализация если и должна быть, то как у тех же немцев с Хедирами, Озилами, Подольски, Боатенгами и прочими ребятами, которые не будучи немцами, родились или выросли в Германии, сформировались как игроки там и играют за сборную. Тоже самое и у французов и ещё много у кого.
Если натурализация честная, как с Гилей, который и язык выучил и экзамены сдавал и в целом паспорт получал как все, то это нормальная практика (хотя конкретно для сборной зачем Гиля нужен был вопрос, учитывая, что вратарская позиция у нас наименее проблемная).
Другое дело когда натурализуют товарищей, которые "Россия" выговорить не могут. Это не норма, каким бы хорошим игрок не был.
А вообще, натурализация если и должна быть, то как у тех же немцев с Хедирами, Озилами, Подольски, Боатенгами и прочими ребятами, которые не будучи немцами, родились или выросли в Германии, сформировались как игроки там и играют за сборную. Тоже самое и у французов и ещё много у кого.
Вообще нет смысла это обсуждать.
Вообще нет смысла это обсуждать.