Роднина — о возможной натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нормально»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слухи, что игроки «Зенита» и хотят получить российское гражданство.

Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против.