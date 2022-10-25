Нигматуллин считает, что Чалову не следует переходить в «Венецию»

Экс-голкипер сборной России считает, что нападающему ЦСКА не стоит переходить в «Венецию».

Эта новость выглядит немного странной. Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы, и они собираются выходить в Серию А. Мне кажется, что Чалов, после того как поиграл в чемпионате Швейцарии в достаточно хорошем клубе, если и хочет вернуться в Европу, то в команду такого же высокого уровня.

«Венеция», при всем уважении к Черышеву, которому желаю выйти на свой высокий уровень, пока не такой клуб. Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое – игроку высокого уровня там делать нечего. Я в свое время сделал такую ошибку, Чалову желаю мою ошибку не повторять.