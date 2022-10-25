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Нигматуллин считает, что Чалову не следует переходить в «Венецию»

вчера, 21:15

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что нападающему ЦСКА Федору Чалову не стоит переходить в «Венецию».

Эта новость выглядит немного странной. Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы, и они собираются выходить в Серию А. Мне кажется, что Чалов, после того как поиграл в чемпионате Швейцарии в достаточно хорошем клубе, если и хочет вернуться в Европу, то в команду такого же высокого уровня.

«Венеция», при всем уважении к Черышеву, которому желаю выйти на свой высокий уровень, пока не такой клуб. Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое – игроку высокого уровня там делать нечего. Я в свое время сделал такую ошибку, Чалову желаю мою ошибку не повторять.

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Все комментарии
z3djksfqee6d
z3djksfqee6d
вчера в 21:30
Пусть играет дома
zpxem44a2zkf
zpxem44a2zkf
вчера в 21:21
Его карьера не наше дело
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:21
Его и не отпустит руководство.
shlomo
shlomo
вчера в 21:19
Я тоже так думаю.... мнения совпали
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:17
Да отстаньте вы уже от Чалова, он туда и не собирался. Как бабки у подъезда, только тему дай.
Гость
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