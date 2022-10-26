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Фадлу Давидс: «Цорн может стать топовым менеджером»

вчера, 15:07

Бывший тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс похвалил Томаса Цорна.

Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине.

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Давидос Бариус
Давидос Бариус
вчера в 19:33
Пусть идёт в зенит, там больше возможностей у него будет))))
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:04
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:21
    Ну, что ты придумываешь, кто молился на Цорна и тем более до последнего его защищал?
    Я понимаю, что ты по большому счёту в мою сторону отчасти в новостях про Локо пишешь, но ты не найдёшь ни одного комментария от меня в его защиту. Тем более зная его историю в Спартаке я был недоволен его присутствием.
    Да собственно никто из болельщиков Локо никогда в защиту именно Цорна не писал и не говорил.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:14
    Пусть Цорн становится кем хочет и чем хочет это его личные проблемы, собственно это касается и самого Давидса Фадлу, но будьте подальше от нас.
    А вообще интересно, а где всплывёт Цорн со своей компанией?
    Думаю после Спартака и особенно после Локо в России не должно быть дураков... хотя дураки есть везде.
    К примеру купил же в своё время Спартак Кокорина, а потом каким то чудом сбагрил его Фиорентине.
    Пусть едет на свою Родину в Германию и там делает себе карьеру, ну ещё прибалты есть, хоть там конечно не такие большие деньги как у нас, но обдурить их он сможет.
    Если честно то, пройдя на собственной шкуре я лично не пожелаю Цорна ни одному российскому клубу.
    makkie
    makkie
    вчера в 15:12
    Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться
    ________________________

    Мы прекрасно это видим.
    Купить и продать с выгодой для собственного кармана. А некоторые чуть ли не молились на Цорна в Локо и защищали его аферы до последнего )))
    mahb9ik
    mahb9ik
    вчера в 15:12
    У него есть батя и бабки, и то в Европе он 3 никому не сдался, там такие клоуны не нужны)
    Гость
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