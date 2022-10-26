Фадлу Давидс: «Цорн может стать топовым менеджером»

Бывший тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс похвалил Томаса Цорна.
Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине.
А вообще интересно, а где всплывёт Цорн со своей компанией?
Думаю после Спартака и особенно после Локо в России не должно быть дураков... хотя дураки есть везде.
К примеру купил же в своё время Спартак Кокорина, а потом каким то чудом сбагрил его Фиорентине.
Пусть едет на свою Родину в Германию и там делает себе карьеру, ну ещё прибалты есть, хоть там конечно не такие большие деньги как у нас, но обдурить их он сможет.
Если честно то, пройдя на собственной шкуре я лично не пожелаю Цорна ни одному российскому клубу.
А вообще интересно, а где всплывёт Цорн со своей компанией?
Думаю после Спартака и особенно после Локо в России не должно быть дураков... хотя дураки есть везде.
К примеру купил же в своё время Спартак Кокорина, а потом каким то чудом сбагрил его Фиорентине.
Пусть едет на свою Родину в Германию и там делает себе карьеру, ну ещё прибалты есть, хоть там конечно не такие большие деньги как у нас, но обдурить их он сможет.
Если честно то, пройдя на собственной шкуре я лично не пожелаю Цорна ни одному российскому клубу.