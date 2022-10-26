Клопп: «Будет здорово, если мы сегодня выйдем в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий перед матчем против «Аякса».

Будет здорово, если мы выйдем в плей-офф уже сегодня, но я не могу сказать, что полдела уже сделано. Если мы выполним свою задачу, я смогу сказать, что это был большой и очень важный матч. Пока же мы просто готовимся к игре.