Клопп: «Будет здорово, если мы сегодня выйдем в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед матчем против «Аякса».
Будет здорово, если мы выйдем в плей-офф уже сегодня, но я не могу сказать, что полдела уже сделано. Если мы выполним свою задачу, я смогу сказать, что это был большой и очень важный матч. Пока же мы просто готовимся к игре.
а последняя игра с Наполи , который на очень хорошем ходу..
поэтому сегодня нужна победа, удачи красным!
а последняя игра с Наполи , который на очень хорошем ходу..
поэтому сегодня нужна победа, удачи красным!
Все знали про проблемы Конате,Окса,Тиаго. Они все травматичны. Плюс Кейта, которого собираются продлевать несмотря на то, что он постоянно в лазарете. Плюс Гомез,Хендерсон,Матип, которые из за травм ни одного полного сезона не отыграли.
Нужна просто более качественная скамейка, а у Ливерпуля даже второго правого защитника нет и Один опорник Фабиньо.
Все знали про проблемы Конате,Окса,Тиаго. Они все травматичны. Плюс Кейта, которого собираются продлевать несмотря на то, что он постоянно в лазарете. Плюс Гомез,Хендерсон,Матип, которые из за травм ни одного полного сезона не отыграли.
Нужна просто более качественная скамейка, а у Ливерпуля даже второго правого защитника нет и Один опорник Фабиньо.