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Клопп: «Будет здорово, если мы сегодня выйдем в плей-офф Лиги чемпионов»

вчера, 18:58
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед матчем против «Аякса».

Будет здорово, если мы выйдем в плей-офф уже сегодня, но я не могу сказать, что полдела уже сделано. Если мы выполним свою задачу, я смогу сказать, что это был большой и очень важный матч. Пока же мы просто готовимся к игре.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:19
смотря как лихорадит красных в этом сезоне, сильно не удивлюсь если и проиграют сегодня..
а последняя игра с Наполи , который на очень хорошем ходу..
поэтому сегодня нужна победа, удачи красным!
протон
протон
вчера в 19:22, ред.
Надо поменять физиотерапевта и больше прибегать к ротации, а то стиль слишком энергозатратный, а играют в большинстве своем одни и те же люди. Ну и футболистов покрепче выбирать.
Все знали про проблемы Конате,Окса,Тиаго. Они все травматичны. Плюс Кейта, которого собираются продлевать несмотря на то, что он постоянно в лазарете. Плюс Гомез,Хендерсон,Матип, которые из за травм ни одного полного сезона не отыграли.
Нужна просто более качественная скамейка, а у Ливерпуля даже второго правого защитника нет и Один опорник Фабиньо.
Гость
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