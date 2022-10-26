Тебас надеется, что против ПСЖ применят санкции .

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что ПСЖ будет наказан за нарушение финансовых правил. Функционер подсчитал, что за 6-7 сезонов парижский клуб потерял 1 миллиард евро.
Прямо сейчас необходимо наказать ПСЖ. Для этого клуба и его президента Нассера Аль-Хелаифи 10 миллионов евро – пустяк. По этой причине санкции против них должны быть направлены на сдерживание и касаться спортивной стороны. ПСЖ разрушает баланс в футболе. Очень сложно конкурировать с клубом, потери которого равны 1 миллиарду евро.
Абрамович , взорвал рынок, когда купил Челси, он тратил честно заработанные клубом? Что плохого, что в результате этого появился еще один топ клуб?
Гинер , когда купил ЦСКА, тоже взрывал рынок тратя не заработанные клубом деньги. И что плохого, что в результате этого, клуб вернулся в топы ,и позже выиграл первый Еврокубок.
Для нейтрального болельщика, чем больше топ клубов, тем интересней. Иначе какой интерес был бы у матчей Реал -Сити, или Бавария - ПСЖ?
О шейхах ноют в основном те клубы (Реал, Барса, Бавария и т.д.), которые сами раньше собирали все сливки.
Конкуренция в ЛЧ сейчас намного выше, чем раньше, и ничего плохого в этом не вижу.
Деньги шейхов не мешают другим клубам (тому же Реалу) при правильном подходе выигрывать ЛЧ, а победы над Сити или ПСЖ становятся более значимыми.
Абрамович , взорвал рынок, когда купил Челси, он тратил честно заработанные клубом? Что плохого, что в результате этого появился еще один топ клуб?
Гинер , когда купил ЦСКА, тоже взрывал рынок тратя не заработанные клубом деньги. И что плохого, что в результате этого, клуб вернулся в топы ,и позже выиграл первый Еврокубок.
Для нейтрального болельщика, чем больше топ клубов, тем интересней. Иначе какой интерес был бы у матчей Реал -Сити, или Бавария - ПСЖ?
О шейхах ноют в основном те клубы (Реал, Барса, Бавария и т.д.), которые сами раньше собирали все сливки.
Конкуренция в ЛЧ сейчас намного выше, чем раньше, и ничего плохого в этом не вижу.
Деньги шейхов не мешают другим клубам (тому же Реалу) при правильном подходе выигрывать ЛЧ, а победы над Сити или ПСЖ становятся более значимыми.
В мире сейчас проходят вообще не понятные явления , которые к спорту не имеют никакого отношения . И сам девиз олимпийского движения утратил свой смысл. Рулят те , у кого больше финансовых влияний . Ни только ФИФА и УЕФА зависимы от спонсорских вливаний в эти организации, но и МОК и все организации далёкие от спорта . ПСЖ во Франции , Зенит в России и т.д . Ничего хорошего это не приведёт в развитии футбола и спорта в общем . Гегемония, - это не развитие, а контролируемое и преобладаримовое господство над той или иной ситуацией ( структурой ) . И пока в этих выше стоящих структурах не будет единой концепции и законов , ничего хорошего ни нас , ни тех кто стремится к реальной справедливости и олимпийскому девизу ни чего хорошему не приведёт. РФС, это филиал Газпрома. МОК , ФИФА и т.д это филиал тех кто больше запплатит .
В мире сейчас проходят вообще не понятные явления , которые к спорту не имеют никакого отношения . И сам девиз олимпийского движения утратил свой смысл. Рулят те , у кого больше финансовых влияний . Ни только ФИФА и УЕФА зависимы от спонсорских вливаний в эти организации, но и МОК и все организации далёкие от спорта . ПСЖ во Франции , Зенит в России и т.д . Ничего хорошего это не приведёт в развитии футбола и спорта в общем . Гегемония, - это не развитие, а контролируемое и преобладаримовое господство над той или иной ситуацией ( структурой ) . И пока в этих выше стоящих структурах не будет единой концепции и законов , ничего хорошего ни нас , ни тех кто стремится к реальной справедливости и олимпийскому девизу ни чего хорошему не приведёт. РФС, это филиал Газпрома. МОК , ФИФА и т.д это филиал тех кто больше запплатит .
Один раз они уже обидели шейхов и за последние годы Ла Лига понесла большие потери, как в финансовом плане, так и в имеджевом.
ПСЖ увел уже несколько игроков, которые были украшением Ла Лиги, в добавок начали перехватывать молодых талантливых и последний удар, причём такой силы был нанесён летом.
Тебас спал и видел как на смену Месси и Роналду придут Холанд и Мбаппе и их конкуренция снова выведет Ла Лигу в лучшую лигу мира, но шейхи кинули их.
Вот теперь Тебас и расплёскивает не ядовитую слюну в разные стороны.
Один раз они уже обидели шейхов и за последние годы Ла Лига понесла большие потери, как в финансовом плане, так и в имеджевом.
ПСЖ увел уже несколько игроков, которые были украшением Ла Лиги, в добавок начали перехватывать молодых талантливых и последний удар, причём такой силы был нанесён летом.
Тебас спал и видел как на смену Месси и Роналду придут Холанд и Мбаппе и их конкуренция снова выведет Ла Лигу в лучшую лигу мира, но шейхи кинули их.
Вот теперь Тебас и расплёскивает не ядовитую слюну в разные стороны.