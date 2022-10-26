Тебас надеется, что против ПСЖ применят санкции .

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что ПСЖ будет наказан за нарушение финансовых правил. Функционер подсчитал, что за 6-7 сезонов парижский клуб потерял 1 миллиард евро.

Прямо сейчас необходимо наказать ПСЖ . Для этого клуба и его президента Нассера Аль-Хелаифи 10 миллионов евро – пустяк. По этой причине санкции против них должны быть направлены на сдерживание и касаться спортивной стороны. ПСЖ разрушает баланс в футболе. Очень сложно конкурировать с клубом, потери которого равны 1 миллиарду евро.