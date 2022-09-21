УЕФА может создать новый турнир вместо Суперкубка

УЕФА хочет создать турнир с участием победителей еврокубков и клубов из МЛС.
В настоящее время рассматривается идея о создании нового турнира, который заменит Суперкубок Европы, где на старте сезона играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Планируется, что в новом турнире будет четыре участника – победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также команда, выигравшая МЛС. УЕФА считает американский рынок крайне перспективным направлением для развития футбола.
А ФИФА хотят играть каждый год, вы хоть определитесь!!!
Турнир важен, когда его ждёшь, Евро и ЧМ идеально были сбалансированны, а сейчас, куда матчи пихать и спросили вы у игроков, вот один Мбаппе за право своего изобюражения борется, чтобы не всплвать в кармёшках быстрого питания, сильного уже заигрались превратили футбол в цирк по заявкам!!!
А ФИФА хотят играть каждый год, вы хоть определитесь!!!
Турнир важен, когда его ждёшь, Евро и ЧМ идеально были сбалансированны, а сейчас, куда матчи пихать и спросили вы у игроков, вот один Мбаппе за право своего изобюражения борется, чтобы не всплвать в кармёшках быстрого питания, сильного уже заигрались превратили футбол в цирк по заявкам!!!
Какая разница, где именно проводить выставочные матчи..
Проводиться это будет, судя по пруфу, на полях клубов МЛС.
Ну и слава богу, а то они там варятся в собственном соку и являются далёкой
футбольной периферией Европы.
А так и бабла дополнительно наколотят (и МЛС и УЕФА), и ротация игроков
между двумя континентами может хоть немного, да увеличиться, что тоже
на пользу тем и другим
Какая разница, где именно проводить выставочные матчи..
Проводиться это будет, судя по пруфу, на полях клубов МЛС.
Ну и слава богу, а то они там варятся в собственном соку и являются далёкой
футбольной периферией Европы.
А так и бабла дополнительно наколотят (и МЛС и УЕФА), и ротация игроков
между двумя континентами может хоть немного, да увеличиться, что тоже
на пользу тем и другим