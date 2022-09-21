УЕФА может создать новый турнир вместо Суперкубка

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сегодня, 22:01

УЕФА хочет создать турнир с участием победителей еврокубков и клубов из МЛС .

В настоящее время рассматривается идея о создании нового турнира, который заменит Суперкубок Европы, где на старте сезона играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.