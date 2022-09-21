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УЕФА может создать новый турнир вместо Суперкубка

сегодня, 22:01

УЕФА хочет создать турнир с участием победителей еврокубков и клубов из МЛС.

В настоящее время рассматривается идея о создании нового турнира, который заменит Суперкубок Европы, где на старте сезона играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Планируется, что в новом турнире будет четыре участника – победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также команда, выигравшая МЛС. УЕФА считает американский рынок крайне перспективным направлением для развития футбола.

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Перевод с theguardian.com
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:51
Сделайте просто выставочное шоу по типу игры "всех звезд", которое идет вместе с различными соревнованиями игроков, челленджами, эстафетами и прочими приколюхами веселыми.
Ну футбола и так по 70 матчей в году у некоторых клубов может набегать. Почему нельзя сделать ОДНО веселье за год?
Сборная Европы против сборной Остального Мира, а до, начала, в перерыве и после, игроки, которым не удалось сыграть (или все желающие) проходят соревнования по ударам, трюкам, прохождение дистанций с условиями на время и тд.
МЛС бы для начала научиться обыгрывать мексов за кубок чемпионов Конкакаф, а потом уже с европейцами думать рубиться. Если уже и брать кого-то из Европы, то скорее победителя кубка Либертадорес. Публика в Штатах всё равно придёт посмотреть на условный Реал больше, чем поболеть за своих - рынок ещё более глорский, чем восточная Европа. А так хоть латинская диаспора подтянется на условный Ривер или Фламенго.
протон
протон
сегодня в 22:51
Уровень МЛС сравнивать с уровнем победителей ЛЧ и ЛЕ? Вы совсем ку-ку. Инициатива и бабло из-за океана. Подкуп голосовавших налицо. Победитель Кубка Либертадорес тогда где??
Как и говорил года 2-3 назад, европейский футбол полностью ляжет под американцев и не далёк тот день когда в футбол будут играть с минутными перерывами дабы пустить в эфир больше рекламы, а так же с буллитами вместо пенальти и другими ништяками которые более понятны североамериканскому потребителю.
баск
баск
сегодня в 22:50
Идейка-то неплохая.
Какая разница, где именно проводить выставочные матчи..

Проводиться это будет, судя по пруфу, на полях клубов МЛС.
Ну и слава богу, а то они там варятся в собственном соку и являются далёкой
футбольной периферией Европы.

А так и бабла дополнительно наколотят (и МЛС и УЕФА), и ротация игроков
между двумя континентами может хоть немного, да увеличиться, что тоже
на пользу тем и другим
протон
протон
сегодня в 22:50
Победители МЛС где-то на уровне Виктории Плзень
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:39, ред.
УЕФА может создать новый турнир вместо Суперкубка
А ФИФА хотят играть каждый год, вы хоть определитесь!!!
Турнир важен, когда его ждёшь, Евро и ЧМ идеально были сбалансированны, а сейчас, куда матчи пихать и спросили вы у игроков, вот один Мбаппе за право своего изобюражения борется, чтобы не всплвать в кармёшках быстрого питания, сильного уже заигрались превратили футбол в цирк по заявкам!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:38
Медиа Лиа интереснее будет этого шабаша
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:37
А итог всем Ясен игроки будут класть на такой турнир, Лига Наций есть, но для чего она, чтобы травм больше было, этот супер турнир будут обкатывать ребята Ю 18 не о каких именах речь не идёт
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:26
Кино вино о танцы
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:06
Деньги такие...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:03
Пусть придумывают любые...
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