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Американские инвесторы могут приобрести «Интер»

вчера, 23:07

Американские инвесторы интересуются возможностью покупки миланского «Интера».

Владелец «нерадзурри» Стивен Чжан в недавнем интервью заявил, что его семья намерена руководить клубом на долгосрочной основе, слухи о продаже миланского клуба он опроверг.

Тем не менее, сообщается, что два американских инвестора всерьез настроены на покупку итальянского клуба, детали возможной сделки при этом не сообщаются. По слухам, семья Чжан хочет получить в результате этой продажи 1,2 млрд евро. Помимо этого, известно, что Reuters Goldman Sachs и американский бутик-банк Raine тоже работают над потенциальной продажей «нерадзурри».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:51
Если захотели купить, значит так и будет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:21
Американцы сколько надо столько денег и напечатают.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:24
Спартак хоть бы кто купил !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:07
Лучше арабам продать.
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 23:11
Бизнес, ничего личного.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:09
Бешенные бабки!
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