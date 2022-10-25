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ЦСКА планирует обратиться в ФИФА по поводу перехода Влашича

вчера, 19:46

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «армейцы» планируют обратиться в ФИФА по поводу перехода полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм». Причиной стали долги английского клуба по данному трансферу.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию.

На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11
сегодня в 01:06
Даже и рассматривать не будут, к сожалению
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:14
НАши убогие всё пытаются отсудить в козлином суде ущерб от посещения козлом их полей капусты.Во,упорные! Точнее-упоротые...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:12
Долг джентльмены не отдадут.
edubokom
edubokom
вчера в 22:38
Купили его за немалые деньги. Сделали из нихера чуть ли не звезду. Овна от этой звезды поимели короб. А теперь ещё и кидалово. Может хватит с вражескими гадами иметь хоть какие-то контакты. Своими силами обходиться, причём на законодательном уровне
протон
протон
вчера в 22:31
Бесполезно, ребята...УЕФА сейчас, филиал Н..О
протон
протон
вчера в 22:29
Фифа выразит дежурную озабоченность и на этом все
pomor45
pomor45 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:54
Вест Хем - англосаксонский клуб, к тому же столичный (восточный Лондон). Англосаксы с пиндосами почитаются всеми международными организациями, как столпы существующего миропорядка. Итальянцы в этом миропорядке сбоку, на третьих ролях, где-то после французов и немцев.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Я так понимаю, что Спартак не планирует больше продавать игроков в зарубежные клубы.

P.S.

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«Спартак» пожаловался в ФИФА из-за невыплаты «Вест Хэмом» денег за Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что «красно-белые» обратились в ФИФА из-за того, что английский клуб до сих пор не выплатил часть суммы за аренду чешского полузащитника

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Ах да - Спартак испортил игрока и ещё должен )))
dok66
dok66
вчера в 21:42
Давно пора . Сейчас еще штрафы , пени , неустойки ... Смотришь в два раза сумма возрастет .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
Армейцы испортили игрока и ещё должны
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:37
Ну Аталанту они заставили заплатить за Миранчука.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:37
Они еще не поняли, что их кинули?)
алекc 1960
алекc 1960 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:36
ЭТО ВОЗМОЖНО !МЫ ДЛЯ НИХ НИКТО!
wszyh89eagh8
wszyh89eagh8
вчера в 21:28
правильно, пусть разбираются...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:20
Тогда может появиться нехороший прецедент
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:19
Пожелаю, чтобы удар копытом вернула память молотобойцу. Обманывать нельзя.
lotsman
lotsman
вчера в 21:13
Бесполезное обращение. ФИФА политизирован.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
а причём тут итальянцы и вест хэм?
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:58
Итальянцы не англосаксы.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:55
Зачем писать такое если вообще не в теме?

В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея Миранчука.

Вот видите Фифа полностью приняло сторону российского клуба и в добавок ещё и пени заставили платить итальянский клуб. А Аталанта во избежание дальнейших проблем ещё и наперёд все деньги отдали.
Примерно такой же вердикт будет и по отношению «Вест Хэма».
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
Бредовая надежда Брейдо на справедливость ФИФА. Наивные ребята. Вэст Хем никогда бы не взял Влашича на условиях ЦСКА в любой другой стране, кроме России. Он уже тогда знал, что деньги отдавать не придётся, что никто на сторону российского клуба не встанет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:39
Что получится из этой затеи ( учитывая что нас везде гнобят в Европе ) не знаю, но попробовать НАДО. Удачи нам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:37
Вряд ли ФИФА обидит наглосаксов...
112910415
112910415
вчера в 20:32
в данном случае это самая ФИФА будет вынуждена реагировать !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:31
ЦСКА вдохновились победой Локо над Аталантой в данной проблеме.
Локо тоже долго пытался найти общий язык с бергамцами, но те придумывали всякие разные проблемы, отмазки, лишь бы не платить.
Локо это надоело и они обратились в ФИФА.
ФИФА побоялись поддержать Аталанту, так как не смотря на сложную ситуацию мог бы создаться прецедент и в будущем это аукнулось бы ФИФА и они удовлетворили просьбу Локо.
Так, что у ЦСКА есть не просто шансы, а 100% уверенность в победе.
Надо быть честными, а не кидалами.
В любом случае репутации таких клубов как Аталанта и ВХ уже пострадала.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:22
Пора ставить их раком
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:03
Давно пора их за ... ть .
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