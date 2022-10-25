ЦСКА планирует обратиться в ФИФА по поводу перехода Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «армейцы» планируют обратиться в ФИФА по поводу перехода полузащитника в «Вест Хэм». Причиной стали долги английского клуба по данному трансферу.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию.