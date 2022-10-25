ЦСКА планирует обратиться в ФИФА по поводу перехода Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «армейцы» планируют обратиться в ФИФА по поводу перехода полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм». Причиной стали долги английского клуба по данному трансферу.
«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию.
На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств.
P.S.
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«Спартак» пожаловался в ФИФА из-за невыплаты «Вест Хэмом» денег за Крала
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что «красно-белые» обратились в ФИФА из-за того, что английский клуб до сих пор не выплатил часть суммы за аренду чешского полузащитника
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Ах да - Спартак испортил игрока и ещё должен )))
P.S.
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«Спартак» пожаловался в ФИФА из-за невыплаты «Вест Хэмом» денег за Крала
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что «красно-белые» обратились в ФИФА из-за того, что английский клуб до сих пор не выплатил часть суммы за аренду чешского полузащитника
========================
Ах да - Спартак испортил игрока и ещё должен )))
В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея Миранчука.
Вот видите Фифа полностью приняло сторону российского клуба и в добавок ещё и пени заставили платить итальянский клуб. А Аталанта во избежание дальнейших проблем ещё и наперёд все деньги отдали.
Примерно такой же вердикт будет и по отношению «Вест Хэма».
В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея Миранчука.
Вот видите Фифа полностью приняло сторону российского клуба и в добавок ещё и пени заставили платить итальянский клуб. А Аталанта во избежание дальнейших проблем ещё и наперёд все деньги отдали.
Примерно такой же вердикт будет и по отношению «Вест Хэма».
Локо тоже долго пытался найти общий язык с бергамцами, но те придумывали всякие разные проблемы, отмазки, лишь бы не платить.
Локо это надоело и они обратились в ФИФА.
ФИФА побоялись поддержать Аталанту, так как не смотря на сложную ситуацию мог бы создаться прецедент и в будущем это аукнулось бы ФИФА и они удовлетворили просьбу Локо.
Так, что у ЦСКА есть не просто шансы, а 100% уверенность в победе.
Надо быть честными, а не кидалами.
В любом случае репутации таких клубов как Аталанта и ВХ уже пострадала.
Локо тоже долго пытался найти общий язык с бергамцами, но те придумывали всякие разные проблемы, отмазки, лишь бы не платить.
Локо это надоело и они обратились в ФИФА.
ФИФА побоялись поддержать Аталанту, так как не смотря на сложную ситуацию мог бы создаться прецедент и в будущем это аукнулось бы ФИФА и они удовлетворили просьбу Локо.
Так, что у ЦСКА есть не просто шансы, а 100% уверенность в победе.
Надо быть честными, а не кидалами.
В любом случае репутации таких клубов как Аталанта и ВХ уже пострадала.