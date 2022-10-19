Стали известны призовые клубов РПЛ за участие в Кубке России

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19 октября 2022, 11:20

Суммарные выплаты командам, которые выступают в Кубке России, составят 1,513 млрд рублей.

По данным источника, за участие в групповой стадии клубы получат 28,2 млн рублей. Победа в матче оценивается в 9,5 млн рублей. Общий призовой фонд групповой стадии составляет 908 млн рублей.

В плей-офф объем выплат в верхней сетке составит 303 млн рублей, в нижней — 151 млн. Участники Суперфинала суммарно получат 151 млн рублей.