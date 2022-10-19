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Стали известны призовые клубов РПЛ за участие в Кубке России

19 октября 2022, 11:20

Суммарные выплаты командам, которые выступают в Кубке России, составят 1,513 млрд рублей.

По данным источника, за участие в групповой стадии клубы получат 28,2 млн рублей. Победа в матче оценивается в 9,5 млн рублей. Общий призовой фонд групповой стадии составляет 908 млн рублей.

В плей-офф объем выплат в верхней сетке составит 303 млн рублей, в нижней — 151 млн. Участники Суперфинала суммарно получат 151 млн рублей.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
19 октября в 20:12
а зачем нам это сирым людям знать
dok66
dok66
19 октября в 15:29
Деньги не большие , но и это стимул .
Союзник противников
Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 октября в 14:46
Обижаешь...5,2 млн рублей в ДЕНЬ.
sir_Alex
sir_Alex ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 октября в 14:17
Зачем мелочиться, в час! 😃😉😁
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Субъективное мнение (раскрыть)
19 октября в 13:28
Так чемпионат России не для прогресса ,а именно что для денег.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Сергей Зz (раскрыть)
19 октября в 13:26
А причем тут футбольные клубы, если финансирование армии лежит на плечах Министерства Обороны?
nikoladolgov
nikoladolgov
19 октября в 13:17
Миллер в день столько получает !
Leha-ha50
Leha-ha50
19 октября в 12:43
Для Зенита - это слезы, остальным подмога.
Бoрат
Бoрат ответ Сергей Зz (раскрыть)
19 октября в 12:34
Ну и собирай
Какое отношение футбол имеет к сво или твоим собираниям?
Сергей Зz
Сергей Зz
19 октября в 12:08
Милииарды... А мы всей страной собираем еду и одежду нашим парням на сво...
Sadjon
Sadjon
19 октября в 11:50
Довольно таки неплохо.....
ОПС
ОПС
19 октября в 11:46
Богатые станут богаче.
Ironigor
Ironigor
19 октября в 11:39
В нынешних реалиях очень даже неплохо.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
19 октября в 11:34, ред.
Ну вот собственно и еще один ответ на вопрос: Зачем ехать в Европу и напрягаться? И это еще без учета контрактов. Печально всё это, желание прогрессировать есть у единиц, остальные же играют исключительно за чек.
TheBoLt
TheBoLt
19 октября в 11:30
За чей счёт банкет?
8uu2dcvp2w92
8uu2dcvp2w92
19 октября в 11:21
Мелочь, а приятно!
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