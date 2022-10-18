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Газизов — о финансах «Уфы»: «Я как руководитель вижу, к чему это идёт»

вчера, 14:23

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба.

На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба. Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с «Региональным фондом» на 100 миллионов.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:53
Если уж Уфа бюджет ФНЛ не тянет, тогда я даже не знаю, о чем можно говорить
Пора башкирам наверно попробовать себя в чемпионате области (республики)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:37
А это медленно но уверенно ведёт к понижению в классе!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:10
А долги надо возвращать...
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:38
Шамилёк любит судиться
Гость
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