Газизов — о финансах «Уфы»: «Я как руководитель вижу, к чему это идёт»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба.

На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба. Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с «Региональным фондом» на 100 миллионов.