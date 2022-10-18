Кокорин — о деньгах: «Я особо не выпрашивал, мне их давали»

Форвард «Ариса» рассказал о своих финансах.

Я заработал больше всех в русском футболе из футболистов? Я думаю, это правда.

И сколько это? Где-то расписывали об этом, я не знаю, правда. Посчитать можно довольно легко, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Но по контрактам я не знаю футболистов [кто заработал больше меня].

Почему я сам богатый футболист России? Мне тяжело сказать. Потому что те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне их давали.

Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время.