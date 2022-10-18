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Кокорин — о деньгах: «Я особо не выпрашивал, мне их давали»

вчера, 11:50

Форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своих финансах.

Я заработал больше всех в русском футболе из футболистов? Я думаю, это правда.

И сколько это? Где-то расписывали об этом, я не знаю, правда. Посчитать можно довольно легко, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Но по контрактам я не знаю футболистов [кто заработал больше меня].

Почему я сам богатый футболист России? Мне тяжело сказать. Потому что те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне их давали.

Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:50
Разве у человека с большими деньгами может быть другая морда?
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Как увидишь Кокошу, так и тянет раскошелится.
протон
протон
вчера в 18:34
"Я особо не выпрашивал ..."
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Да особо и не играл, кстати! Если посчитать, сколько в итоге стоила клубам одна минута реальной игры Кокоши, то это может быть мировым рекордом, наверное.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:00
А ведь он прав, когда говорит о "золотом" времени, и о том, что клубы были готовы платить ему большие деньги.
Если по - существу, то в то "золотое" время Александр был лучшим форвардом в РПЛ и действительно стОил тех денег, которые ему прописывали в контракте.
Землянин
Землянин
вчера в 15:11
Так денежные мешки его то и дело только и перекупали. Не будет же он на понижение зарплаты уходить из одного в другой, так что действительно чего просить, тут и так понятно, что во времена мешков и золотого дождя попали, и как с Денисовым Анжи доили и развалили в итоге 😂
Аспект
Аспект ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 15:09
Только вот Круг не чалился, да и до старости не дожил, к сожалению.
Аспект
Аспект ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:07
И без признаков интеллекта.
Аспект
Аспект
вчера в 15:07
Просто дают ограниченному деньги, как девочкам легкого поведения?
ДСА
ДСА
вчера в 13:25
Тут он прав: дают - бери.
vova505
vova505
вчера в 13:16
Хорошо высказался
Откровенно
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:05
Зажравшаяся морда без чести и совести!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:45
Интересная жизнь у Сашки.Чем больше ничего не делаешь-тем больше получаешь.
Мавроди обзавидовался бы
pcshu64qr4zn
pcshu64qr4zn
вчера в 12:43
Он полностью прав!
Сп62
Сп62
вчера в 12:16
Бьют - беги, дают - бери. Придумано не нами.
makkie
makkie
вчера в 12:13
Кокорин - типичный зажравшийся мажор!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:12
Если б он знал цену деньгам, и имел бы хоть малейшее представление о ...
О, Господи, о ком это я ?!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:09
А кто чемпион России по касаниям ?
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:09
А ведь и правда не выпрашивал
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:00
Кокогол красава - и денег оприходывал и голы забивал и на киче почалился. будет как Круг авторитетом в старосте
Futurista
Futurista
вчера в 12:00
memphis
memphis
вчера в 11:59
Все так же надменно отвечает
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:57
Тут Саня прав!
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