«Аталанта» обыграла «Эмполи»

«Аталанта» оказалась сильнее «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А.
В составе гостей отличились Ханс Хатебур (32) и Адемола Лукман (59).
«Аталанта» после этого тура занимает второе место (27 очков), а «Эмполи» — двенадцатый (11 пунктов).
«Аталанта» оказалась сильнее «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А.
В составе гостей отличились Ханс Хатебур (32) и Адемола Лукман (59).
«Аталанта» после этого тура занимает второе место (27 очков), а «Эмполи» — двенадцатый (11 пунктов).
Пусть Наполи и Аталанта разыграют чемпионство
Пусть Наполи и Аталанта разыграют чемпионство