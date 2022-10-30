«Аталанта» обыграла «Эмполи»

Юнец из ЦСКА переиграл Гильерме и удалился за 14 минут на поле. «Локо» и «армейцы» выдали золотую классику Много эмоций, борьбы и карточек, но мало голов.

Месси огорчил хейтеров. Ставит на новые финалы ЧМ и Лиги чемпионов Путь сложный, но интересный.

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