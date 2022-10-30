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«Аталанта» обыграла «Эмполи»

вчера, 16:27
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» оказалась сильнее «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А.

В составе гостей отличились Ханс Хатебур (32) и Адемола Лукман (59).

«Аталанта» после этого тура занимает второе место (27 очков), а «Эмполи» — двенадцатый (11 пунктов).

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Бoрат
Бoрат
вчера в 16:56
Отлично
Пусть Наполи и Аталанта разыграют чемпионство
Гость
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