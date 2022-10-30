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«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в результативном матче

вчера, 16:00
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Сочи» и «Урал» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ.

Счет с пенальти на 28-й минуте открыл Кристиан Нобоа. Уже через три минуты гости отыгрались усилиями Юрия Газинского. На 73-й «Урал» вышел вперед, отличился Алексей Каштанов, забив пенальти. На 76-й Мусса Сиссако сравнял счет, принеся хозяевам ничью.

«Сочи» занимает 9-е место в таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. «Урал» на 10-ом с 17-ю баллами.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:23
70 - я минута матча. Защитник "Сочи" тянет за футболку игрока соперника в одну сторону, а тот заваливается в противоположную (!). Как такое возможно ?Нарушены все законы земного притяжения, инерции и здравого смысла. Явная симуляция, на которую повёлся арбитр.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:22
Оба пенальти вызывают ну очень большие вопросы. Вообще судить стали непонятно как : явные пенальти не ставят, а ставят высосанные из пальца. Первый пенальти сегодня - это вообще полные непонятки, мяч попадает в прижатое по сути предплечье, и где там нарушение??? Да и второй мутный какой то.
andrefino13
andrefino13
вчера в 18:14
Возвращение Бикфалви впечатлило, за десять минут успел много, отдал, мог сам забить.
andrefino13
andrefino13 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:12
За серию Урала без поражений и с победами.)))
andrefino13
andrefino13
вчера в 18:08
Первый пенальти вообще не понял , виноват в том, что есть руки на теле, выпрыгнул глядя на мяч, руки прижаты и ровненько по линии тела , мяч прилетает с метра, оба ещё в воздухе ... В чём вина? Второй по началу тоже., но когда показали картинку из далека , по ней пришли ощущения борьбы дзюдо , только так. А так по пеналям ничья, но уверен это нужно обсуждать, чтобы не дать судьям поводов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 18:06
Так и я о том же,плюс продлили серию без поражений тоже да! 😜
andrefino13
andrefino13 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:59
По игре да, потому что играли на выезде тоже да, то что играли против Сочи , которому надо , тем более да.
dok66
dok66
вчера в 17:23
Урал с хорошей игрой в гостях . 2-2 - это нормальный результат .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:17
Урал...
За месяц 7 игр...
6 побед и ничья...

Браво Гончаренко...!!!!
Браво "Урал"...!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:49
Ничья, ничьей, хоть и 4 гола, но качества не заметил. Видел только невозмутимое лицо судьи, с чем его и поздравляю).
Бoрат
Бoрат
вчера в 16:13
Как Сочи умудрился в одно и то же время сыграть вничью с Уралом и проиграть Крыльям Советов???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:01
Вполне приемлемый результат для Урала!
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