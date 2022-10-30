«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в результативном матче

«Сочи» и «Урал» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ.
Счет с пенальти на 28-й минуте открыл Кристиан Нобоа. Уже через три минуты гости отыгрались усилиями Юрия Газинского. На 73-й «Урал» вышел вперед, отличился Алексей Каштанов, забив пенальти. На 76-й Мусса Сиссако сравнял счет, принеся хозяевам ничью.
«Сочи» занимает 9-е место в таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. «Урал» на 10-ом с 17-ю баллами.
За месяц 7 игр...
6 побед и ничья...
Браво Гончаренко...!!!!
Браво "Урал"...!!!
За месяц 7 игр...
6 побед и ничья...
Браво Гончаренко...!!!!
Браво "Урал"...!!!