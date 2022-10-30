«Сочи» и «Урал» сыграли вничью в результативном матче

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вчера, 16:00

«Сочи» и «Урал» не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ .

Счет с пенальти на 28-й минуте открыл . Уже через три минуты гости отыгрались усилиями . На 73-й «Урал» вышел вперед, отличился , забив пенальти. На 76-й сравнял счет, принеся хозяевам ничью.