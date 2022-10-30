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«Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН»

вчера, 16:04
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Крылья Советов» дома обыграли «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличился Глен Бейл (90+10). За гостей забил Тимур Сулейманов (32). Футболист «Пари ННи» Кирилл Гоцук забил в свои ворота в добавленное время (90+2), а чуть позже заработал удаление (90+8). Красную карточку в этом поединке также получил и защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков (на 79-й минуте).

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:35
Концовочка бала огненной.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:25
Так они ее добывали для себя.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:24
У меня сомнения к игре Пари НН.
1viking17
1viking17
вчера в 17:20
Судьи просматривали ВАР 5 минут
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:12
Когда у судьи горит ставка....
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 17:06, ред.
Тогда как могли удалить на 90+8, а тем более забить на 90+10?
1viking17
1viking17
вчера в 17:00
Крылья с волевой ПОБЕДОЙ!!!
1viking17
1viking17 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 16:59
Всего 5 минут
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:33
Обидное поражение для НН.
ABir
ABir
вчера в 16:26
КСТАТИ с волевой победой!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 16:25
Сколько же там времени было добавлено - 15 минут?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:22
Сомнения касательно чего?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:20
С кем играли Крылья ?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:18
Матч вызывает сомнение.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 16:17
Сочи одновременно сыграли и с Уралом и с Крыльями...умеют же...гы-гы...
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:16
Ну все же поняли кого имели ввиду
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:15
«Крылья Советов» обыграли «Сочи». В добавленное время были голы и удаление" В вообще КС играли с Нижним Новгородом.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:13
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 16:13
    Как Сочи умудрился в одно и то же время сыграть вничью с Уралом и проиграть Крыльям Советов???
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Какая разница: что водка, что пулемет - лишь бы с ног валило.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:12
    Жаль Гоцука. Не повезло мужику. И плюшку в свои забил и пеналь привез и удалился. А играл весь матч здорово. Зы. Ничья наверное была более справедливым исходом.
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 16:12
    Ахах
    Каким образом Крылья начинали матч с Пари НН
    А обыграли в итоге Сочи?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:09
    Ошибочка вышла, крылышки обыграли нижегородцев, с чем я поздравляю самарцев!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:05, ред.
    Крылья Советов обыграли Пари НН ! С ПОБЕДОЙ КС !
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