«Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН»

1667135091

вчера, 16:04

«Крылья Советов» дома обыграли «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ .

В составе хозяев отличился Глен Бейл (90+10). За гостей забил Тимур Сулейманов (32). Футболист «Пари ННи» Кирилл Гоцук забил в свои ворота в добавленное время (90+2), а чуть позже заработал удаление (90+8). Красную карточку в этом поединке также получил и защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков (на 79-й минуте).