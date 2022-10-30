В матче английской Первой лиги команды забили 4 гола в добавленное время

В матче Первой лиги Англии между «Чарльтоном» и «Ипсвичем», завершившемся со счетом 4:4, четыре гола были забиты в компенсированное время.
Основное время матча завершилось вничью 2:2. На 91-й минуте игрок «Ипсвича» Фредди Ладапо вывел свою команду вперед, на 94-й полузащитник гостей Сэм Морси увеличил разрыв в счете. Но хозяева, сначала усилиями защитника Терелла Томаса на 96-й минуте сократили отставание в счете, а на 99-й отыгрались благодаря голу Джорджа Добсона.
«Чарльтон» с 23 очками идет на девятом месте, «Ипсвич» с 37-ю находится на второй позиции.