В матче английской Первой лиги команды забили 4 гола в добавленное время

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вчера, 11:35

В матче Первой лиги Англии между «Чарльтоном» и «Ипсвичем», завершившемся со счетом 4:4, четыре гола были забиты в компенсированное время.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. На 91-й минуте игрок «Ипсвича» вывел свою команду вперед, на 94-й полузащитник гостей увеличил разрыв в счете. Но хозяева, сначала усилиями защитника на 96-й минуте сократили отставание в счете, а на 99-й отыгрались благодаря голу .

«Чарльтон» с 23 очками идет на девятом месте, «Ипсвич» с 37-ю находится на второй позиции.