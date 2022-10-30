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В матче английской Первой лиги команды забили 4 гола в добавленное время

вчера, 11:35
ЧарльтонЛоготип футбольный клуб Чарльтон4 : 4Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичМатч завершен

В матче Первой лиги Англии между «Чарльтоном» и «Ипсвичем», завершившемся со счетом 4:4, четыре гола были забиты в компенсированное время.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. На 91-й минуте игрок «Ипсвича» Фредди Ладапо вывел свою команду вперед, на 94-й полузащитник гостей Сэм Морси увеличил разрыв в счете. Но хозяева, сначала усилиями защитника Терелла Томаса на 96-й минуте сократили отставание в счете, а на 99-й отыгрались благодаря голу Джорджа Добсона.

«Чарльтон» с 23 очками идет на девятом месте, «Ипсвич» с 37-ю находится на второй позиции.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:02
Уж очень длинное это компенсированное время.
shlomo
shlomo
вчера в 11:38
Хорошо повеселились и зрителей повеселили
Гость
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