Денисов: «Настраивались на матч с „Торпедо“ как на финал»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

Мы настраивались на эту игру как на финал. В любом случае это дерби, очень важная игра для нас. Мы настраивались с особой ответственностью, хотя на любую игру настраиваемся серьезно.

Давило ли на нас то, что играл в ретроформе? Не могу сказать, что давило, лично мне и команде было приятно. Это знаменательный матч, который останется в памяти, плюс мы победили. Защите, вратарю удалось сыграть на ноль, Квинси (Промеса) поздравляю с голом.