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Денисов: «Настраивались на матч с „Торпедо“ как на финал»

вчера, 20:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Мы настраивались на эту игру как на финал. В любом случае это дерби, очень важная игра для нас. Мы настраивались с особой ответственностью, хотя на любую игру настраиваемся серьезно.

Давило ли на нас то, что играл в ретроформе? Не могу сказать, что давило, лично мне и команде было приятно. Это знаменательный матч, который останется в памяти, плюс мы победили. Защите, вратарю удалось сыграть на ноль, Квинси (Промеса) поздравляю с голом.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:36
Главное победа.
Гость
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