Талалаев: «Если мои футболисты будут довольны заменами, я их выгоню»

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал замены в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Талалаев сделал замену на 30-й минуте встречи, а на 60-й минуте поменял трёх игроков.

Замены? Когда готовились, не знали, как именно будет играть «Спартак». Видели, что можем находить зону за спиной у Денисова. На 30-й минуте сделали замену, в той зоне наш игрок получал мяч восемь раз.

Тройная замена – плановая. Не знаю, что вы подразумеваете под словом конфликт. Со Смольниковым всё нормально. Встретимся на тренировке пораньше, обсудим его ошибки. Если мои футболисты будут довольны заменами, я их выгоню.