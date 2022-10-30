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Талалаев: «Если мои футболисты будут довольны заменами, я их выгоню»

вчера, 19:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал замены в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Талалаев сделал замену на 30-й минуте встречи, а на 60-й минуте поменял трёх игроков.

Замены? Когда готовились, не знали, как именно будет играть «Спартак». Видели, что можем находить зону за спиной у Денисова. На 30-й минуте сделали замену, в той зоне наш игрок получал мяч восемь раз.

Тройная замена – плановая. Не знаю, что вы подразумеваете под словом конфликт. Со Смольниковым всё нормально. Встретимся на тренировке пораньше, обсудим его ошибки. Если мои футболисты будут довольны заменами, я их выгоню.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:36
Недовольство заменами – это часть актёрского мастерства футболистов, а так за что им переживать, ЛЧ и ЛЕ им уже не светит…
pomor45
pomor45
вчера в 20:17
Сначала Талалаев выгонит игроков, а следом выгонят его.
Loko57
Loko57 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:13
Глушаков всё сделал правильно, только не в той команде)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:04
Правильно говорит,они должны хотеть играть и после замены не жать ему руку, а уходить в раздевалку с обиженым лицом! 😜
Гость
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