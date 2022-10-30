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Абаскаль рассказал, чем остался недоволен в игре «Спартака»

вчера, 19:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Если посмотрим на последние матчи «Торпедо», у них всегда игры завершались с таким счетом — 1:0, 0:1. С этой командой невероятно сложно играть. Даже лидеры забивают с ними в самом конце: «Зенит» забил им первый гол после 80‑й минуты, с «Ростовом» так же, а ЦСКА и вовсе проиграл.

Сегодня я рад, поздравляю ребят с победой. Контроль был наш, но даже когда у «Торпедо» были шансы отыграться, мы сохранили результат. В таких матчах ты либо выигрываешь в 3–4 гола, либо такая разница в счете сохраняется до конца.

Доволен ли игрой «Спартака»? В первом тайме «Торпедо» действовало очень закрыто. Против такого футбола трудно играть — нужно как‑то вскрывать такую оборону. Мы изучали их и видели, что они могут быть опасными в контратаках. Соперник нанес лишь один удар по нашим воротам, этим я доволен. Недоволен тем, что мы были недостаточно решительны в завершающей стадии. Могли открывать счет раньше. Над этим нужно работать. Ранние голы придавали бы больше сил и уверенности, контроля игры. Нужно продолжать и идти дальше.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:33
Как не крути ,как не перехваливай нашу молодёжь ,но усиление необходимо ,кровь из носа !
makkie
makkie
вчера в 19:46
Все мы недовольный реализацией сегодня.
Но главное - победа и 3 очка!
ABir
ABir
вчера в 19:31
Всех КБ с очень не простой, но очень важной победой!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:20
Торпедо молодцы,сражались.
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