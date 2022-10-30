Абаскаль рассказал, чем остался недоволен в игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

Если посмотрим на последние матчи «Торпедо», у них всегда игры завершались с таким счетом — 1:0, 0:1. С этой командой невероятно сложно играть. Даже лидеры забивают с ними в самом конце: «Зенит» забил им первый гол после 80‑й минуты, с «Ростовом» так же, а ЦСКА и вовсе проиграл.

Сегодня я рад, поздравляю ребят с победой. Контроль был наш, но даже когда у «Торпедо» были шансы отыграться, мы сохранили результат. В таких матчах ты либо выигрываешь в 3–4 гола, либо такая разница в счете сохраняется до конца.

Доволен ли игрой «Спартака»? В первом тайме «Торпедо» действовало очень закрыто. Против такого футбола трудно играть — нужно как‑то вскрывать такую оборону. Мы изучали их и видели, что они могут быть опасными в контратаках. Соперник нанес лишь один удар по нашим воротам, этим я доволен. Недоволен тем, что мы были недостаточно решительны в завершающей стадии. Могли открывать счет раньше. Над этим нужно работать. Ранние голы придавали бы больше сил и уверенности, контроля игры. Нужно продолжать и идти дальше.