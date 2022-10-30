Слуцкий: «Рад, что смогли проявить характер»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал ничью с «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги. Калининградцев возглавляет .

Очень эмоциональный матч. Все время приходилось отыгрываться. Рад, что смогли проявить характер — забили третий гол. Большие молодцы. В такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и вышедшие на замену, усилили игру. Благодарю ребят.

Чем можно объяснить неудачные старты обоих таймов? Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод — это индивидуальная ситуация, они же не одинаковые. Сегодня были голы на вторых минутах, иногда они случаются позже.

Игнашевич сказал, что «Рубин» три раза направил мяч в штрафную и забил два гола? Могу сказать то же самое в другую сторону. Что мяч три раза залетел в нашу штрафную и это привело к трем пропущенным мячам. Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно сказать, что и «Балтика» считанное количество раз дошла до нашей штрафной.

Говорить о судействе не имеет смысла. Все равно ничего не изменится.