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Слуцкий: «Рад, что смогли проявить характер»

вчера, 18:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги. Калининградцев возглавляет Сергей Игнашевич.

Очень эмоциональный матч. Все время приходилось отыгрываться. Рад, что смогли проявить характер — забили третий гол. Большие молодцы. В такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и вышедшие на замену, усилили игру. Благодарю ребят.

Чем можно объяснить неудачные старты обоих таймов? Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод — это индивидуальная ситуация, они же не одинаковые. Сегодня были голы на вторых минутах, иногда они случаются позже.

Игнашевич сказал, что «Рубин» три раза направил мяч в штрафную и забил два гола? Могу сказать то же самое в другую сторону. Что мяч три раза залетел в нашу штрафную и это привело к трем пропущенным мячам. Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно сказать, что и «Балтика» считанное количество раз дошла до нашей штрафной.

Говорить о судействе не имеет смысла. Все равно ничего не изменится.

«Рубин», набрав 27 очков поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Балтика» идет второй с 29 очками.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 19:35
Леонид уже смирился с 1-й лигой и не сдерживает эмоций, радуясь ничейному результату.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:27
Пердив это дом родной
Гость
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