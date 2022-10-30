Бояринцев: «Считаю, что „Торпедо“ сможет сохранить прописку в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев прокомментировал результат дерби между клубами.
Мне удалось посмотреть матч на трибуне, было очень интересно, получилась неплохая игра, может быть, не было в большом количестве голевых моментов со стороны «Торпедо», но «Спартак» в первом тайме таких подходов создал прилично. «Торпедо» контратаковало, за что их можно похвалить.
Второй тайм тоже начался с острых выпадов «красно-белых», что привело к голу Промеса. Для такого тяжелого поля и таких погодных условий команды показали неплохой футбол. «Спартак» же объективно по голевым моментам и прочим компонентам «Торпедо» переиграл и выиграл заслуженно. Но стоит отметить игроков гостей — было видно, что они были заряжены на этот матч, на борьбу на каждом участке поля, они старались.
Игра понравилась, для «Спартака» сейчас важно не терять очки, чтобы продолжать навязывать конкуренцию «Зениту». Что касается «Торпедо», то надеюсь, что команда в этом сезоне еще поборется и не вылетит из РПЛ. Считаю, что «Торпедо» способно на это — предпосылки для этого есть, осталось только прийти к положительному результату.