Бояринцев: «Считаю, что „Торпедо“ сможет сохранить прописку в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» прокомментировал результат дерби между клубами.

Мне удалось посмотреть матч на трибуне, было очень интересно, получилась неплохая игра, может быть, не было в большом количестве голевых моментов со стороны «Торпедо», но «Спартак» в первом тайме таких подходов создал прилично. «Торпедо» контратаковало, за что их можно похвалить.

Второй тайм тоже начался с острых выпадов «красно-белых», что привело к голу Промеса. Для такого тяжелого поля и таких погодных условий команды показали неплохой футбол. «Спартак» же объективно по голевым моментам и прочим компонентам «Торпедо» переиграл и выиграл заслуженно. Но стоит отметить игроков гостей — было видно, что они были заряжены на этот матч, на борьбу на каждом участке поля, они старались.