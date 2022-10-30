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Мирзоян: «„Спартак“ заслуженно завершил первый круг на втором месте»

вчера, 22:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Да, «Торпедо» находится внизу турнирной таблицы, но выздоравливает. Уже два-три матча, как «Торпедо» начинает играть в тот футбол, который был им присущ. Команда выздоравливает, и не так уж легко против неё играть. И если кто-то ожидал, что будет лёгкая игра, это было напрасно.

Матч был достаточно интересный. Было противоборство обеих команд. Считаю, что «Спартак» заслужил эту победу. Но и «Торпедо» не нужно сбрасывать со счетов. Где-то «Торпедо» должно прорвать. Они должны забить и закрепить свой успех. «Спартак» был более агрессивен сегодня, хорошо сыграл вратарь. Конечно, «Спартак» заслуженно завершил первый круг на втором месте.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 23:02
А что, были случаи незаслуженного занятия второго места?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:55
Наверное он прав!
Гость
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