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«Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений. Это удавалось лишь 3-м клубам

вчера, 21:42

«Зенит» обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершил первый клуб чемпионата без поражений.

За всю историю чемпионата России подобное удавалось лишь трем командам: «Динамо» в 1994-м, «Локомотиву» в 2005-м и «Зениту» в 2010-м.

На данный момент отрыв «Зенита» от второго места в РПЛ, на котором расположился «Спартак», составляет 7 очков.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 07:41
А можно «блевануть…? Беаааа… Тьфу… Полегчало… Не смог дождаться разрешения «кабинетных»…Чтоб и ВАМ так было!
протон
протон
сегодня в 04:45
Не застал Динамо-1994 но Локо-2005 и Зенит-2010 реально канонические команды в истории РПЛ по качеству и красоте футбола.Праймовый Зенит при Спаллетти безусловно был сильнее адвокатского-2008 а Локо-2005 сломала та травма Сычёва в Казани а также отлучение Палыча в сборную
ДСА
ДСА
сегодня в 04:39
Конкуренции просто нет, уровень Зенита намного выше, чем у остальных.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 00:02
А про СССР забыли?
Пусть весь чемп с одними победами пройдут, тогда поговорим. Может быть. Но это не точно.
bsww
bsww ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:53
покупаешь клуб из Бразилии, и продаёшь всех игроков и Зенита в новый клуб за 1 евро на каждого игрока с возможностью обратного выкупа за 2 евро
Izmar
Izmar
вчера в 23:01
Жаль, что единственной командой в чемпионате, которая может играть на равных с Зенитом является Краснодар, остальные делают только потуги.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:46
Смешно....
pomor45
pomor45 ответ alex57512 (раскрыть)
вчера в 22:37
Неплохая, между прочим, идея - посылать чемпиона в зарубежный чемпионат достаточно высокого уровня. В условиях санкций можно было бы чётче представить уровень как самого чемпиона, так и всего российского футбола. Но, вот только, как это организовать?
pomor45
pomor45
вчера в 22:31
Это удавалось двум клубам - Динамо и Локомотиву - по одному разу и Зениту дважды.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 22:21
"...и завершил первый клуб чемпионата..." - исправьте в тексте" клуб" на "круг".
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:17
Молодцы и на данный момент по игре прекратить эту серию может разве что спартак и то в личных встречах, не считая кубка, Зенит выглядит предпочтительнее
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:16
    алекc 1960
    алекc 1960 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 22:04
    ДА ТУТ СРАЗУ ВСЁ ЯСНО БЫЛО!УЖ ЛУЧШЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ТОГДА НАБРАЛИ ОДНИХ БРАЗИЛЬЦЕВ И ВЫСТУПАЛИ БЫ ВНЕ КОНКУРСА!ВСЁ РАВНО ЧЕМПИОНАТ ПОТЕРЯЛ ВСЯКИЙ ИНТЕРЕС!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Почему отхватили? Была бы максимум ничья…
    STVA 1
    STVA 1 ответ alex57512 (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Им скоро паспорта в зубы выдадут за премии в чЮмоданах))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Я это писал тоже! Наверное года три назад , сказал пока труба и лимит их не сместить! Правда футбол ваще похерим!
    alex57512
    alex57512
    вчера в 21:55
    Вообще, Зениту, с их составом, лучше было бы участвовать в чемпионате Бразилии, а не в российском чемпионате. Так было бы справедливее!
    isamsn
    isamsn
    вчера в 21:48
    ГАЗПРОМ нужно оставить в чемпионате РПЛ как клуб спаринг партнёр, без права занимать какие либо места.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 21:48
    Особенно с тами судейством ) Так бы уже в питере от ЦСКА бы отхватили...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 21:46, ред.
    С Ахматом в Грозном уже сыграли, с Краснодаром на выезде тоже уже сыграли, со Спартаком в Москве тоже. Значит вполне реально пройти чемпионат без поражений)
    Zak11
    Zak11
    вчера в 21:44
    Надеюсь весной Зенит начнёт очки терять)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:43
    Зенит станет чемпионом. Это всем понятно. Я об этом ещё до начала чемпионата писал
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