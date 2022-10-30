«Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений. Это удавалось лишь 3-м клубам

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вчера, 21:42

«Зенит» обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги и завершил первый клуб чемпионата без поражений.

За всю историю чемпионата России подобное удавалось лишь трем командам: «Динамо» в 1994-м, «Локомотиву» в 2005-м и «Зениту» в 2010-м.