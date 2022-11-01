Каррера назвал Промеса лучшим игроком первой половины сезона РПЛ

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вчера, 09:58

Бывший главный тренер «Спартака» назвал нападающего лучшим игроком первого круга РПЛ .

В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге.

У 30-летнего нидерландского футболиста 14 матчей, 12 забитых голов и 6 результативных передач в чемпионате России в этом сезоне.

Контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне нападающий стал обладателем Кубка России-2022 в составе «Спартака».

«Спартак» завершил первый круг чемпионата на 2-м месте, набрав 32 очка. «Зенит» лидирует с 39 баллами.