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Каррера назвал Промеса лучшим игроком первой половины сезона РПЛ

вчера, 09:58

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком первого круга РПЛ.

В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге.

У 30-летнего нидерландского футболиста 14 матчей, 12 забитых голов и 6 результативных передач в чемпионате России в этом сезоне.

Контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне нападающий стал обладателем Кубка России-2022 в составе «Спартака».

«Спартак» завершил первый круг чемпионата на 2-м месте, набрав 32 очка. «Зенит» лидирует с 39 баллами.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 13:42
Звонят спрашивают он отвечает
Izmar
Izmar
вчера в 12:38
Мнение физрука мало теперь кого интересует.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 12:23
За всех не отвечай! Меня не достал!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:57, ред.
С такими футбольными данными можно и в Европе поиграть..., причём в топе.
Жаль в возрасте уже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:48
Ему из-за бугра виднее, кто лучше...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:36
кто-нибудь уберите этого эксперта из нашей прессы он уже всех достал тренеришка фиговый
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
Он хорош в Спартаке,но не во всём РПЛ !
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