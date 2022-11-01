Каррера назвал Промеса лучшим игроком первой половины сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком первого круга РПЛ.
В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге.
У 30-летнего нидерландского футболиста 14 матчей, 12 забитых голов и 6 результативных передач в чемпионате России в этом сезоне.
Контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. В прошлом сезоне нападающий стал обладателем Кубка России-2022 в составе «Спартака».
«Спартак» завершил первый круг чемпионата на 2-м месте, набрав 32 очка. «Зенит» лидирует с 39 баллами.
Жаль в возрасте уже.
Жаль в возрасте уже.