Киммих: «Хотим играть свободно и получать удовольствие»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий перед матчем с «Интером».
Надо сделать заявление для самих себя и для соперников. Хотим играть свободно и получать на поле удовольствие, как это было в последнее время. Чтобы сделать это заявление, надо одержать победу.
Хочу поздравить Вас с ПОБЕДОЙ в группе "Без призов". Хорошая игра получилась! Так же хочу поблагодарить STVA 1, ПлеймейкерЪ, Sigurd Ring, ФорвардЪ что поддержали группу.
Группа без призов обязательно будет ( пока администрация ее не закроет). Если все сложится "по звездам" ( а мне нужно поставить 600 ставок и стоимость каждой ставки 500 ед.), то группа будет в декабре, если "звезды не сойдутся", то в январе. В любом случае в конце месяца я напишу на этой ветке ( в личку написать не получится...:)))
Хочу поздравить Вас с ПОБЕДОЙ в группе "Без призов". Хорошая игра получилась! Так же хочу поблагодарить STVA 1, ПлеймейкерЪ, Sigurd Ring, ФорвардЪ что поддержали группу.
Группа без призов обязательно будет ( пока администрация ее не закроет). Если все сложится "по звездам" ( а мне нужно поставить 600 ставок и стоимость каждой ставки 500 ед.), то группа будет в декабре, если "звезды не сойдутся", то в январе. В любом случае в конце месяца я напишу на этой ветке ( в личку написать не получится...:)))