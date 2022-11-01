Киммих: «Хотим играть свободно и получать удовольствие»

Полузащитник «Баварии» дал комментарий перед матчем с «Интером».

Надо сделать заявление для самих себя и для соперников. Хотим играть свободно и получать на поле удовольствие, как это было в последнее время. Чтобы сделать это заявление, надо одержать победу.