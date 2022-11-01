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Киммих: «Хотим играть свободно и получать удовольствие»

вчера, 08:10
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий перед матчем с «Интером».

Надо сделать заявление для самих себя и для соперников. Хотим играть свободно и получать на поле удовольствие, как это было в последнее время. Чтобы сделать это заявление, надо одержать победу.

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Киммих Йозуа
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 11:28
Киммих хороший футболист, но некоторые его действия на поле раздражают. Он своим петушиным весом старается прикрыть мяч корпусом и очень часто под прессингом его сдувает как пушинку. Передерживает мяч, слишком эмоционален, порой не хватает хладнокровия…
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:09
Приветствую! Спасибо за группу! Но я больше пас. Не интересно соревноваться весь месяц с пятью игроками, которым конечно большое спасибо!
ДСА
ДСА
вчера в 08:52
Когда задача выполнена можно попробовать поиграть просто на публику.
shlomo2
shlomo2 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 08:23
Добра Вам!

Хочу поздравить Вас с ПОБЕДОЙ в группе "Без призов". Хорошая игра получилась! Так же хочу поблагодарить STVA 1, ПлеймейкерЪ, Sigurd Ring, ФорвардЪ что поддержали группу.

Группа без призов обязательно будет ( пока администрация ее не закроет). Если все сложится "по звездам" ( а мне нужно поставить 600 ставок и стоимость каждой ставки 500 ед.), то группа будет в декабре, если "звезды не сойдутся", то в январе. В любом случае в конце месяца я напишу на этой ветке ( в личку написать не получится...:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:21
Бавария уже заняла первое место в группе! Будет определенная ротация состава! И ближайший резерв дома перед своими зрителями вряд-ли будет играть на раслабоне! Ожидается интересный матч!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:13
Предстоит тяжёлая игра...
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