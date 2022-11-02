«Виктория» уступила «Барселоне», в матче 6 голов

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сегодня, 01:10

«Виктория» уступила «Барселоне» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:4).

Маркос Алонсо вывел гостей вперед уже на 6-й минуте, Ферран Торрес на 44-й удвоил преимущество каталонцев. У хозяев Томас Чоры на 51-й минуте реализовал удар «с точки». На 54-й Торрес оформил дубль, а на 63-й его примеру последовал Чоры. Пабло Торре на 75-й минуте установил итоговый счет в поединке.

«Виктория» прошла групповой этап, не набрав баллов в квартете С (4-е место), «Барса» набрала 7 очков (3-я позиция).

В другой встрече квартета «Бавария» обыграла «Интер» (2:0).