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«Виктория» уступила «Барселоне», в матче 6 голов

сегодня, 01:10
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Виктория» уступила «Барселоне» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:4).

Маркос Алонсо вывел гостей вперед уже на 6-й минуте, Ферран Торрес на 44-й удвоил преимущество каталонцев. У хозяев Томас Чоры на 51-й минуте реализовал удар «с точки». На 54-й Торрес оформил дубль, а на 63-й его примеру последовал Чоры. Пабло Торре на 75-й минуте установил итоговый счет в поединке.

«Виктория» прошла групповой этап, не набрав баллов в квартете С (4-е место), «Барса» набрала 7 очков (3-я позиция).

В другой встрече квартета «Бавария» обыграла «Интер» (2:0).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 07:42
Значимость поляка переоценена
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:39
Виктории в последнем матче не удалось "хлопнуть дверью", но всё же чуть чуть "калитку прикрыли" забив Барсе напоследок пару мячей!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:38
Пропустить от Виктории два мяча это больше, чем забить четыре.
hsxmme6qc92j
hsxmme6qc92j
сегодня в 03:23
Нахватала Вика в этой мощной группе полную авоську
Gahi
Gahi
сегодня в 03:08
Но к сожалению для болельщиков команды Барселоны, такой крупный счёт только скрасил тот факт, что любимая команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА этого сезона. Удачи в Лиге Европы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:13
Барса неплохо сыграла.
monah-10
monah-10
сегодня в 01:13
Это Левы ещё не было, так и в 10 голов Виктория влетела бы.
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