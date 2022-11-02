«Ливерпуль» хочет подписать Джуда Беллингема следующим летом

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вчера, 20:19

«Ливерпуль» собирается подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» следующим летом.

Главный тренер «Ливерпуля» договорился с руководством «красных» о выделении средств на покупку игрока. «Боруссия» может потребовать за футболиста не менее 129 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что претендентами на английского футболиста также являются мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».