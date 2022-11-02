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«Ливерпуль» хочет подписать Джуда Беллингема следующим летом

вчера, 20:19

«Ливерпуль» собирается подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп договорился с руководством «красных» о выделении средств на покупку игрока. «Боруссия» может потребовать за футболиста не менее 129 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидается, что претендентами на английского футболиста также являются мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:00
эти клубы побогаче будут
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 21:59
мало ли что хочет Ливерпуль
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 21:09
Вполне реальный трансфер!
протон
протон
вчера в 21:03
В современном футболе просто невозможно переоценить важность цетра. Когда ты зочешь претендовать на АПЛ, а у тебя в центре Эллиот и Хендерсон играют, понятно, что ты будешь готов на всё ради Беллингема.
Но его одного мало. Ливерпулю нужно как минимум двух полузащитников покупать.
протон
протон
вчера в 21:03
Как Боруссия это делает? Чуть ли не каждый год кого-нибудь за сумму под 100 лямов продает. Прям инкубатор для превращения перспективных игроков в суперзвезд и дальнейшей их продажи.
А согласится ли сам Беллингем на этот переход, если Ливерпуль останется без ЛЧ на следующий сезон, а перед молодым человеком будут лежать контракты от Реала, Сити и Челси? Эти клубы тоже не такие уж бедные, могут зряплаты насыпать больше чем Ливерпуль.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:27
молодой и перспективный игрок.
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