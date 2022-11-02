«Ливерпуль» хочет подписать Джуда Беллингема следующим летом

«Ливерпуль» собирается подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп договорился с руководством «красных» о выделении средств на покупку игрока. «Боруссия» может потребовать за футболиста не менее 129 миллионов фунтов стерлингов.
Ожидается, что претендентами на английского футболиста также являются мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».
А согласится ли сам Беллингем на этот переход, если Ливерпуль останется без ЛЧ на следующий сезон, а перед молодым человеком будут лежать контракты от Реала, Сити и Челси? Эти клубы тоже не такие уж бедные, могут зряплаты насыпать больше чем Ливерпуль.
А согласится ли сам Беллингем на этот переход, если Ливерпуль останется без ЛЧ на следующий сезон, а перед молодым человеком будут лежать контракты от Реала, Сити и Челси? Эти клубы тоже не такие уж бедные, могут зряплаты насыпать больше чем Ливерпуль.