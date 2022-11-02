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«Алания» уверенно обыграла «Волгарь» в Кубке России

вчера, 18:59
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)3 : 0Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)ВолгарьМатч завершен

«Алания» уверенно обыграла «Волгарь» (3:0) в матче Кубка России.

На 19-й минуте счет открыл Аршак Корян. На 46-й Александр Ташаев забил второй гол. На 91-й Тарас Гаглоев забил третий гол в матче.

«Алания» вышла в 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
Zloi iron
Zloi iron
вчера в 21:37
Аланию и всех болельщиков,с победой и выходом в следующий круг! Готовимся к следующему матчу!
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
Спасибо дружище ✌️✊️🙋‍♂️
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:24
Мои поздравления с уверенной победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59, ред.
«Алания» уверенно обыграла «Волгарь».

Всех болельщиков Алании с уверенной Победой в 1/16 кубка России.

Алания вышла, как и предполагалось, вторым составом, плюс ➕️ молодёжь из Алании-2 , что вообщем не сказалось на итоговом счёте. И третий гол в ворота Волгаря, забил именно восемнадцатилетний игрок из Алании-2 , Тарас Гаглоев .

Могли конечно же забивать и больше, но и у Волгаря были хорошие подходы и моменты. И пенальти назначенный в ворота Алании, но молодой вратарь Алании успешно отреагировал на этот удар, не позволив размочить счёт в этом матче.

Ну в общем-то счёт на табло и Алания проходит в следующий этап кубка России. Следующий матч Алании очень тяжёлыйю который многое может расставить по местам, в Калининграде с местной Балтикой.

Удачи тебе, Алания, и ждём тебя в РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:07
Алании уже давно пора в рпл!
Гость
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