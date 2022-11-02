«Алания» уверенно обыграла «Волгарь» в Кубке России

«Алания» уверенно обыграла «Волгарь» (3:0) в матче Кубка России.
На 19-й минуте счет открыл Аршак Корян. На 46-й Александр Ташаев забил второй гол. На 91-й Тарас Гаглоев забил третий гол в матче.
«Алания» вышла в 1/8 финала турнира.
«Алания» уверенно обыграла «Волгарь» (3:0) в матче Кубка России.
На 19-й минуте счет открыл Аршак Корян. На 46-й Александр Ташаев забил второй гол. На 91-й Тарас Гаглоев забил третий гол в матче.
«Алания» вышла в 1/8 финала турнира.
Всех болельщиков Алании с уверенной Победой в 1/16 кубка России.
Алания вышла, как и предполагалось, вторым составом, плюс ➕️ молодёжь из Алании-2 , что вообщем не сказалось на итоговом счёте. И третий гол в ворота Волгаря, забил именно восемнадцатилетний игрок из Алании-2 , Тарас Гаглоев .
Могли конечно же забивать и больше, но и у Волгаря были хорошие подходы и моменты. И пенальти назначенный в ворота Алании, но молодой вратарь Алании успешно отреагировал на этот удар, не позволив размочить счёт в этом матче.
Ну в общем-то счёт на табло и Алания проходит в следующий этап кубка России. Следующий матч Алании очень тяжёлыйю который многое может расставить по местам, в Калининграде с местной Балтикой.
Удачи тебе, Алания, и ждём тебя в РПЛ.
Всех болельщиков Алании с уверенной Победой в 1/16 кубка России.
Алания вышла, как и предполагалось, вторым составом, плюс ➕️ молодёжь из Алании-2 , что вообщем не сказалось на итоговом счёте. И третий гол в ворота Волгаря, забил именно восемнадцатилетний игрок из Алании-2 , Тарас Гаглоев .
Могли конечно же забивать и больше, но и у Волгаря были хорошие подходы и моменты. И пенальти назначенный в ворота Алании, но молодой вратарь Алании успешно отреагировал на этот удар, не позволив размочить счёт в этом матче.
Ну в общем-то счёт на табло и Алания проходит в следующий этап кубка России. Следующий матч Алании очень тяжёлыйю который многое может расставить по местам, в Калининграде с местной Балтикой.
Удачи тебе, Алания, и ждём тебя в РПЛ.