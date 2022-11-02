«Тоттенхэм» одолел «Марсель» и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Марсель» уступил «Тоттенхэму» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
Шансель Мбемба на 45+2-й вывел хозяев вперед, но Клеман Ленгле на 54-й счет сравнял. Победный гол забил Пьер-Эмиль Хейбьерг на 90+5-й минуте.
«Марсель» занял последнее место в группе D (6 баллов), «шпоры» заняли первую строчку (11 пунктов).
В другом матче квартета «Айнтрахт» переиграл «Спортинг» (2:1).
Подгруппа у ТТХ была без топов, однако и проходных тим, вроде Пльзени, не было. Поэтому Антонио заслужил лавры от прессы и респект от нейтральных болельщиков.
Матч..., не сказать чтоб ахти, но лондонцы выжали из моментов практически максимум, что даёт основание прогнозировать хорошую перспективу в тягучих и нервных играх плей офф.
Удачи ТТХ.
Подгруппа у ТТХ была без топов, однако и проходных тим, вроде Пльзени, не было. Поэтому Антонио заслужил лавры от прессы и респект от нейтральных болельщиков.
Матч..., не сказать чтоб ахти, но лондонцы выжали из моментов практически максимум, что даёт основание прогнозировать хорошую перспективу в тягучих и нервных играх плей офф.
Удачи ТТХ.