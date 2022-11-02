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«Тоттенхэм» одолел «Марсель» и сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:25
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Марсель» уступил «Тоттенхэму» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Шансель Мбемба на 45+2-й вывел хозяев вперед, но Клеман Ленгле на 54-й счет сравнял. Победный гол забил Пьер-Эмиль Хейбьерг на 90+5-й минуте.

«Марсель» занял последнее место в группе D (6 баллов), «шпоры» заняли первую строчку (11 пунктов).

В другом матче квартета «Айнтрахт» переиграл «Спортинг» (2:1).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:52
Эх Марсель... Ослабел до нельзя.
dеigandre
dеigandre ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:45
Держит марку? Вы хоть посмотрите, какая «марка» у Конте в ЛЧ.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:22
Тотенхем обязан был выигрывать
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 03:50
Тоттенхэм с волевой победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:42
Конте держит марку.
Подгруппа у ТТХ была без топов, однако и проходных тим, вроде Пльзени, не было. Поэтому Антонио заслужил лавры от прессы и респект от нейтральных болельщиков.

Матч..., не сказать чтоб ахти, но лондонцы выжали из моментов практически максимум, что даёт основание прогнозировать хорошую перспективу в тягучих и нервных играх плей офф.
Удачи ТТХ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:27
Очень круто на последних секундах голешник забили! Игра понравилась!
Гость
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