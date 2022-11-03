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«Челси» обыграл загребское «Динамо»

сегодня, 00:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

«Челси» обыграл загребское «Динамо» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.

На 7-й минуте счёт открыл Бруно Петкович. Рахим Стерлинг на 18-й сравнял. Денис Закариа на 30-й установил победный счёт.

«Челси» выиграл группу E, набрав 13 очков. «Динамо» — последнее (4 балла).

В параллельном матче «Милан» уверенно переиграл «Зальцбург» (4:0).

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Все комментарии
Таганский
Таганский ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:03
Травмирован..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:42
Победа получилась мягко говоря не очень убедительной.
протон
протон
сегодня в 03:35
Кто знает, скажите пожалуйста почему Кепа Арисабалага не в основном составе?И почему прошлом матче заменили его на втором тайме
протон
протон
сегодня в 01:15
Мой один из любимых клубов. С победой синие!!!
Таганский
Таганский
сегодня в 01:05
Хорошо, что победили.. Но я заметил много сумбура.. Со схемой так и не разобрался кроме защиты.. Я увидел схему 4 - 6.. Может это какой-то хитрый ход тренера, типа "и чтоб никто не догадался", то я на эту удочку попался.. Загреб, наверное, тоже..)) Хорошо, что Рахимка за кои-то веки с перепугу отличился, да новичку Захарке повезло..
Это я к тому, что 6-го и 9-го Челси играть далеко не с Загребом..
Ну а в общем, всех, конечно, с победой!!))
Ждем Арсенал..
Köln
Köln
сегодня в 01:00
Челси с победой!
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:57
с победой что сказать.но вопросов пзд
Гость
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