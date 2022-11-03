«Челси» обыграл загребское «Динамо» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.
На 7-й минуте счёт открыл Бруно Петкович. Рахим Стерлинг на 18-й сравнял. Денис Закариа на 30-й установил победный счёт.
«Челси» выиграл группу E, набрав 13 очков. «Динамо» — последнее (4 балла).
В параллельном матче «Милан» уверенно переиграл «Зальцбург» (4:0).
Это я к тому, что 6-го и 9-го Челси играть далеко не с Загребом..
Ну а в общем, всех, конечно, с победой!!))
Ждем Арсенал..
Это я к тому, что 6-го и 9-го Челси играть далеко не с Загребом..
Ну а в общем, всех, конечно, с победой!!))
Ждем Арсенал..