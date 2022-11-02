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«Лейпциг» крупно обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 22:34
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 4Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«РБ Лейпциг» в гостях разгромил донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Кристофер Нкунку на 10-й минуте открыл счёт. Андре Силва на 50-й забил второй гол. На 62-й Доминик Собослои увеличил преимущество своей команды, забив третий мяч в ворота хозяев. Автогол Валерия Бондаря на 68-й установил окончательный счёт.

«РБ Лейпциг» остался на 2-м месте в таблице группы F и набрал 12 очков. «Шахтёр» остался третьим (6 очков).

«Реал» в параллельном матче не испытал проблем с «Селтиком» (5:1).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:41
Лейпциг смог доказать, что поражение 1-4 на своем поле было случайностью.
Capral
Capral ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 23:47
Сразу договоримся- не "ты" а "вы". Если так думать как вы, то зачем вообще заниматься футболом. Могут и камни с неба посыпаться. А почему нет. Обстановка тяжелая, согласен, но люди играют, болельщики приходят. Немного, но они есть. Жизнь продолжается...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:28
Вполне ожидаемый исход, но очень хотелось, чтобы было по другому. Что же, посмотрим, что будет в Лиге Европы.
Tostao
Tostao ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
За зиму надо подумать кого прикупить и усилиться.
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Ты серьёзно? За зиму такое может произойти, что на этой территории будут думать о чем угодно, но только не о футболе. Ну или если только, так называемый донецкий "Шахтер", будет базироваться за бугром.
witynchik
witynchik
вчера в 22:49
С таким футболом и в ЛЕ делать нечего
Capral
Capral
вчера в 22:45
Ожидаемо. Наспех собранная команда, без малейшего европейского опыта, с новым ГТ и молодыми, неопытными игроками. Ничего катастрофичного не случилось. За зиму надо подумать кого прикупить и усилиться. Ну и конечно вратарь- это отдельная история. Трубину не место в команде.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:41
Они просто растоптали Шахтер.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:38
Шахтер никакущий!
Гость
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