«Лейпциг» крупно обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» в гостях разгромил донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
Кристофер Нкунку на 10-й минуте открыл счёт. Андре Силва на 50-й забил второй гол. На 62-й Доминик Собослои увеличил преимущество своей команды, забив третий мяч в ворота хозяев. Автогол Валерия Бондаря на 68-й установил окончательный счёт.
«РБ Лейпциг» остался на 2-м месте в таблице группы F и набрал 12 очков. «Шахтёр» остался третьим (6 очков).
«Реал» в параллельном матче не испытал проблем с «Селтиком» (5:1).
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Ты серьёзно? За зиму такое может произойти, что на этой территории будут думать о чем угодно, но только не о футболе. Ну или если только, так называемый донецкий "Шахтер", будет базироваться за бугром.
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Ты серьёзно? За зиму такое может произойти, что на этой территории будут думать о чем угодно, но только не о футболе. Ну или если только, так называемый донецкий "Шахтер", будет базироваться за бугром.