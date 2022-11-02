«Лейпциг» крупно обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 22:34

«РБ Лейпциг» в гостях разгромил донецкий «Шахтёр» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

Кристофер Нкунку на 10-й минуте открыл счёт. Андре Силва на 50-й забил второй гол. На 62-й Доминик Собослои увеличил преимущество своей команды, забив третий мяч в ворота хозяев. Автогол Валерия Бондаря на 68-й установил окончательный счёт.

«РБ Лейпциг» остался на 2-м месте в таблице группы F и набрал 12 очков. «Шахтёр» остался третьим (6 очков).

«Реал» в параллельном матче не испытал проблем с «Селтиком» (5:1).